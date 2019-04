Finale im Happel? Austria: "Haben Vertrag mit ÖFB"

Mit Red Bull Salzburg und dem SK Rapid Wien stehen die beiden Finalisten des ÖFB-Cups fest, der Austragungsort des Endspieles steht bereits seit Saisonbeginn: Es handelt sich ausgerechnet um die Generali Arena, das Stadion des Rapid-Erzrivalen Austria. Im Juni 2018 vergab der Österreichische Fußballbund das Endspiel für vier Jahre an die 17.500 Zuseher fassende Heimstätte der "Veilchen".

Doch unmittelbar nach dem Einzug der Grün-Weißen in das Finale, sprach sich Rapid-Präsident Michael Krammer bereits für eine Verlegung in das Wiener Ernst-Happel-Stadion aus."Das wäre in doppelter Hinsicht besser", erzählte der 58-Jährige bei "Radio Wien". "Erstens, um die Sicherheit des Zugangs zu gewährleisten, zweitens, um möglichst vielen Fußballfans die Möglichkeit zu geben, das Spiel zu sehen."

"Heute" fragte bei der Austria nach, wie die Favoritner einer möglichen Verlegung entgegensehen. "Wir haben eine vertragliche Vereinbarung mit dem ÖFB. Von unserer Seite wird diese auch eingehalten", erklärt AG-Vorstand Markus Kraetschmer. "Es gehört auch zum Konzept unseres neuen Stadions, dass darin nicht nur Austria-Spiele, sondern auch andere Events stattfinden. Der Ball liegt jetzt beim ÖFB."

Team der 23. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 23. Runde

Team der 22. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 22. Runde

Team der 21. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 21. Runde

Team der 20. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 20. Runde

Team der 19. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 19. Runde

Team der Herbstsaison

Bundesliga-Team der Herbstsaison

Team der 18. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 18. Runde

Team der 17. Runde

Expertenteam der 17. Bundesliga-Runde

Team der 16. Runde

Expertenteam der 16. Bundesliga-Runde

Team der 15. Runde

Expertenteam der 15. Bundesliga-Runde

Team der 14. Runde

Expertenteam der 14. Bundesliga-Runde

Team der 13. Runde

Expertenteam der 13. Bundesliga-Runde

Team der 12. Runde

Expertenteam der 12. Bundesliga-Runde

.

Team der 11. Runde

Expertenteam der 11. Bundesliga-Runde

Team der 10. Runde

Expertenteam der 10. Bundesliga-Runde

Team der 9. Runde

Expertenteam der 9. Bundesliga-Runde

Team der 8. Runde

Expertenteam der 8. Bundesliga-Runde

Team der 7. Runde

Expertenteam der 7. Rundesliga-Runde

Team der 6. Runde

Expertenteam der 6. Bundesliga-Runde

Team der 5. Runde

Expertenteam der 5. Bundesliga-Runde

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)