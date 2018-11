Foda: "Arnautovic hatte Magen-Darm-Probleme"

Chance vorbei! Der Gruppensieg in der Nations League ist Bosnien-Herzegowina sicher. Platz zwei geht an Österreich. Das steht seit dem 0:0 im Wiener Happel-Stadion am Donnerstag fest. Das letzte Spiel in Nordirland hat am kommenden Sonntag nur mehr Test-Charakter - die Briten sind bereits fix abgestiegen.

Vor allem in Hälfte eins zeigte das ÖFB-Team im Heimspiel gegen Bosnien eine erschreckende Leistung. Hinten boten sich Edin Dzeko und Co. viel zu viele Räume. Vorne passierte aus österreichischer Sicht gar nichts.

Daran änderte erst die Einwechslung von Xaver Schlager nach der Pause etwas, der den glücklosen Florian Kainz ersetzte.

Marko Arnautovic zeigte seit vielen Spielen seine schlechteste Leistung. Der West-Ham-Legionär war zuletzt stets der gefährlichste Akteur, die Ein-Mann-Offensive in rot-weiß.

Gegen Bosnien tauchte er unter. Teamchef Franco Foda erklärte nach dem Spiel, warum. "Er war unter der Woche im Bett und hatte Magen-Darm-Probleme. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er trotzdem aufgestanden ist und sich 90 Minuten so für uns reingehaut hat!"

