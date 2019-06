U21-Star bricht Franzosen mit Horror-Foul den Fuß

Warum es eine Zeitlupeneinstellung brauchte, ehe die Gelbe Karte für dieses Foul durch Rot ersetzt wurde, ist fraglich. In der 62. Spielminute des U21-EM-Krachers zwischen England und Frankreich (1:2) war Hamza Choudhury (Leicester) im vollen Tempo herangesegelt gekommen. Mit ausgestrecktem Bein hatte er seinem Gegenspieler Jonathan Bamba (Lille) den Knöchel brutal durchgetreten. Den Ball hatte Choudhury dabei verfehlt, obwohl das angesichts der Brutalität seiner Grätsche ohnehin kein Kriterium für die Entscheidung des Unparteiischen gewesen wäre.

Bamba krümmte sich vor Schmerzen im Strafraum der "Three Lions", während Schiedsrichter Jovanovic vor dem Bildschirm am Spielfeldrand seinen Fehler vor Augen geführt bekam. Nach der Einsicht des Videomaterials kam die Einsicht des Schiris: Rot.

Choudhury hatte sich vorher wie ein Rohrspatz beschwert, warum es denn überhaupt einen Elferpfiff gegeben hatte. Die Rote Karte wollte er nun schon gar nicht einsehen. Zeichen der Empathie für seinen offensichtlich schwer verletzten Gegenspieler? Fehlanzeige.

Choudhury verschenkt Sieg

Seinem Team erwies Choudhury mit dem völlig missglückten Rettungsversuch im eigenen Sechzehner jedenfalls einen Bärendienst. Die 1:0-Führung durch Manchester-City-Supertalent Phil Foden sollte nicht halten.

Nach französischen Sturmläufen, zwei vergebenen Elfmetern (Dembele M., Aouar) und jeder Menge liegen gelassener Chancen, platzten in den Schlussminuten wohl die Titel-Träume der zehn verbleibenden Engländer schon im ersten Gruppenspiel.

Jonathan Ikone (Lille) glich in Minute 89 aus. Aaron Wan-Bissaka (Crystal P.) wurde in Minute 95 mit einem Eigentor zum tragischen Helden. Der Rechtsverteidiger, der mit einem 60-Millionen-Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht wird, verhalf Frankreich zu einem nicht mehr für möglich gehaltenen Auftaktsieg in Italien.

Nur die drei Gruppenersten und der beste Gruppenzweite steigen ins Halbfinale der U21-Europameisterschaft auf.

Österreich wie Frankreich – Sieg mit Wermutstropfen

Österreich gelang mit dem 2:0-Sieg über Serbien der perfekte Auftakt. Ein Test kurz vor Turnierstart brachte übrigens einen 3:1-Sieg über Mitfavoriten Frankreich. Wermutstropfen: Wie Frankreich verlor auch das ÖFB-Team zum Auftakt einen Star wegen einer schweren Verletzung. Hannes Wolf (im Sommer von Salzburg nach Leipzig) hat sich einen Bruch des äußeren Knöchel zugezogen.

Wahnsinn. Nach Hannes Wolf auch Bamba mit einer wohl schweren Knöchelverletzung out.



Rot sowas von verdient. Und Choudhury beschwerte sich noch, warum es denn Elfer gibt. pic.twitter.com/agSHkBh2Gh — Sebastian Klein (@Seb_Klein_) June 18, 2019

(SeK)