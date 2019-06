CL-Finale! Darum müsst ihr zu Liverpool halten

Zwei Redakteure, zwei völlig konträre Meinungen vor dem großen Champions-League-Finale. Sebastian Klein ist sich sicher: Der Sieger kann nur Tottenham Hotspur heißen. Hier erklärt ihm Markus Weber, warum er sich irrt: Liverpool macht das Rennen.

Der dritte Anlauf

Aller guten Dinge sind drei! Dieses Sprichwort wird für Liverpool-Coach Jürgen Klopp gelten. Der verlor sein erstes Champions-League-Finale 2013 mit Dortmund gegen Bayern München (1:2). Der verlor sein zweites Champions-League-Finale 2018 mit Liverpool gegen Real Madrid (1:3). Doch das Dritte wird er gewinnen.

Denn irgendwann muss dieser Final-Fluch doch enden! Klopp hat jedes seiner sechs Finalspiele verloren, wartet mit den "Reds" auf den ersten Titel. Und nun ist die Zeit reif, ist das Team reif.

Die Krönung einer außergewöhnlichen Saison

Diese außergewöhnliche Saison verdient eine Krönung. Die gab es in der Liga nicht. Obwohl Liverpool 97 Zähler holte, nur einen mickrigen Punkt hinter Manchester City zurück blieb. Obwohl Mo Salah und Sadio Mane wieder aufgeigten, jeweils 22 Liga-Tore erzielten. In einer Saison, in der auch der Finalgegner Tottenham zwei Mal mit 2:1 bezwungen wurde. Auch weil Jürgen Klopp aus einer Handvoll Stars und vielen "Durchschnitts-Profis" ein echtes Kollektiv mit vielen Leistungsträgern formte. Jordan Henderson, James Milner oder Andrew Robertson – sie alle spielen eine Klasse stärker als in den letzten Jahren.

Final-Erinnerungen an 2005

Die Krönung muss es dann eben in der Champions League geben. "Königsklasse" und Liverpool. Das passt doch. An das Endspiel 2005 kann sich wohl jeder erinnern. 0:3 gegen den AC Milan zurück, dann noch ausgeglichen und dank "Hampelmann" Jerzy Dudek der heroische Sieger. Da wurden viele zu Liverpool-Fans. Ein Beweis des ganz besonderen Geistes der "Reds".

Der Liverpool-Geist

Diesen Geist braucht es jetzt auch. Gerade nach dem Finale vom vergangenen Jahr. Wer erinnert sich nicht an die beiden katastrophalen Patzer von Keeper Loris Karius, der nach dem Schlusspfiff auf sich selbst als Sündenbock zeigte, Rotz und Wasser vor der "Reds"-Fankurve heulte. Und die mit genau diesem Geist antwortete, der diesen Klub ausmacht. Sie sangen "You´ll Never Walk Alone". Für sich selbst und für Keeper Karius.

Es sind nämlich nicht die 18 Meisterschaften, die die "Reds" holten, es sind nicht die insgesamt fünf Siege in der Champions League und dem Pokal der Landesmeister. Es ist der Geist des brutal ehrlichen Fußballs in einer so traditionsreichen Arbeiterstadt, in der die Jagd nach dem runden Leder alles bedeutet, Heimspiele noch echte Fußballfeste sind. Es ist das wohl furchteinflößendste Stadion der Welt. Es ist Anfield – "This is Anfield". Der Ort, wo 54.000 Fans wie wild schreien, um ihr Team siegen zu sehen.

Magie in Anfield

Nur in diesem Stadion können Fußballwunder noch wahr werden. Wie im Halbfinale, als Liverpool mit einer 0:3-Pleite aus Barcelona heimkehrte und die ganze Fußballwelt verzauberte, sich mit einem 4:0-Erfolg ins Endspiel schoss. Als Team, als gewachsene Einheit, in der die Ersatzspieler Divock Origi und Georginio Wijnaldum plötzlich Doppelpacks schnürten. Nicht umsonst hatte Trainer-Ikone Arsene Wenger noch gewarnt: "Das ist das einzige Stadion, in dem du kein Rückspiel haben willst, wegen der Atmosphäre."

Tragödien und Erfolge

Denn bei diesem Verein geht niemand alleine. Bei diesem Verein liegen Erfolge und Tragödien so nahe beisammen, wie wohl bei keinem anderen Klub. Heysel und Hillsborough. Zwei Fußball-Katastrophen, die insgesamt 135 Menschenleben forderten. Umso lauter ertönt dann "You´ll Never Walk Alone" von den Rängen.

Auch nach sportlichen Tiefschlägen. Wie eben 2018 in Kiew. "Wer weiß, ob wir ohne diese Niederlage wieder im Finale wären", meinte Klopp im Rahmen der Pressekonferenz am Freitag, beschwor noch einmal den Liverpool-Geist. Denn es ist nur noch ein ganz kleines Stück, das wir alle gemeinsam gehen müssen...

