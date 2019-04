Wolfsburg-Keeper Pervan: "Freue mich über Glasner"

Oliver Glasner wechselt zum VfL Wolfsburg. Der Deal scheint nur mehr Formsache zu sein. Offizielle Vermeldung gibt es noch keine, der LASK-Trainer soll seinen Vertrag schon unterschrieben haben. Die Linzer ließen schon durchklingen, dass man dem Coach einen Wechsel nach Deutschland bei entsprechendem Schmerzensgeld nicht verbauen würde.

ÖFB-Goalies in Deutschland

Wohlfahrt 118 Spiele

Özcan 39

Manninger 36

Fraydl 31

Macho 20

Pervan 4

Strebinger 2

Lindner 2

Almer 1

Langer 1

"Ich habe auch nur aus den Medien davon erfahren", sagt Pavao Pervan im "Heute"-Interview auf den bevorstehenden Deal angesprochen. Der 31-Jährige ist zweiter Torhüter in Wolfsburg. Aktuell durch die Verletzung von Star-Keeper Koen Casteels sogar Einser. Unter Glasner war er bis zum vergangenen Sommer LASK-Kapitän.

Vorfreude auf Glasner

"Natürlich freue ich mich, wenn er kommen würde. Ich bin von seiner Arbeit überzeugt. Es wundert mich generell nicht, dass er Angebote hat. Er und sein Team leisten hervorragende Arbeit."

Nachsatz: "Ob es Wolfsburg oder eine andere Station wird – er ist ein sehr intelligenter Mensch, er wird für sich die richtige Entscheidung treffen." Das Verhältnis der beiden ist von gegenseitigem Vertrauen geprägt. So gab es zuletzt schon eine Gratulation via Handy, als Pervan gegen Hannover das Tor hütete und beim 3:1-Sieg eine starke Leistung bot.

Casteels wird von Top-Klubs umworden, wurde schon mit Chelsea, Arsenal und Barcelona in Verbindung gebracht. Ein Transfer im Sommer ist nicht auszuschließen. Mit Glasner als Entscheidungsträger und den überzeugenden Vorstellungen bei Pervans bisherigen vier Ligaspielen hofft er auf den Stammplatz.

"Man kann im Fußball nie planen. Das zeigt mein Transfer mit 30 in die Bundesliga recht gut. Den Ehrgeiz kann mir jedenfalls keiner nehmen."

Weitere LASKler nach Deutschland?

Noch vor der Verkündung des Trainer-Transfers machen Gerüchte die Runde, Glasner könne den einen oder anderen seiner Schützlinge in die deutsche Bundesliga mitnehmen. Konkret fiel bereits der Name João Victor. Der Brasilianer wirbelt die heimische Liga auf, wird vom LASK wohl nicht zu halten sein. Auch Salzburg wird reges Interesse nachgesagt.

Ob sich Pervan den 24-Jährigen in Wolfsburg vorstellen könnte?

"Definitiv. Ich habe ihn ja näher kennenlernen dürfen. Er ist unglaublich schnell. Diese Schnelligkeit hat man, oder nicht, das kannst du nicht trainieren. Nicht nur er sticht beim LASK heraus. Ich freue mich für alle, wenn sie den Sprung in die deutsche Bundesliga wie ich schaffen sollten. Das traue ich einigen zu. Ich weiß ja, wie schön es hier sein kann."

Welche Spieler er damit meint, will er nicht preisgeben. "Heute" konfrontiert Pervan mit zwei Ex-Kollegen, die auf der Hand liegen. Thomas Goiginger vom LASK, Nikola Dovedan vom deutschen Zweitligisten Heidenheim. Beide spielen heuer groß auf. Goiginger hält bewerbsübergreifend bei 29 Scorerpunkten in 34 Spielen. Dovedan in seiner zweiten Saison im Ausland bei neun Toren, fünf Assists.

Ist das Duo reif für die Bundesliga und das ÖFB-Team? "Ja. Sie haben unglaubliche Qualität und sind auch charakterlich sehr stark. Ich traue ihnen das zu." Das Phänomen Goiginger, der nicht wie die meisten Top-Spieler aus einer Akademie stammt, erklärt Pervan folgend: "Das ist eine Auszeichnung für den LASK. Goiginger war schließlich noch nicht so stark, als er geholt wurde. Beim Verein wird auf absolutem Top-Niveau gearbeitet."

"Natürlich gibt es einen Unterschied zur Bundesliga. Man muss sich umstellen und anpassen." Das erfuhr Pervan am eigenen Leib. Er musste nach seinem Wechsel sein Torhüterspiel umstellen. Konkret: "Fehler werden leichter bestraft. Ich habe zum Beispiel immer mein Positionsspiel als Stärke gesehen. Als ich nach Wolfsburg kam, habe ich viel daran arbeiten müssen. Die Spieler agieren viel präziser, erkennen Fehler besser. Ich muss in vielen Situationen höher stehen und mehr Risiken eingehen. Es geht um Details, die auf dem höheren Niveau aber den Unterschied ausmachen."

Wie stehen eigentlich seine eigenen Chancen im Nationalteam? Gab es Kontakt zu ÖFB-Teamchef Franco Foda? "Seit ich in Deutschland bin noch nicht. Das nehme ich aber keinem übel. Als Teamgoalie sollte man regelmäßig spielen, das ist eine sensible Position. Ich würde mich natürlich über eine Einberufung freuen, das ist klar. Aber ich stelle keine Ansprüche. Vor allem nicht über die Medien. So etwas ist nicht meine Art."

Pervan erst zehnter ÖFB-Keeper in Deutschland

Pervan ist erst der zehnte ÖFB-Keeper, der in der Bundesliga mindestens ein Spiel absolviert hat. Von den neun anderen zählt der 31-Jährige sechs wie aus der Pistole geschossen auf. Franz Wohlfahrt ist Rekordhalter (118 Spiele), weiß er. Beim Zweitplatzierten, Ramazan Özcan, erwähnt Pervan sogar die korrekte Anzahl an Matches: 39. Heinz Lindner und Robert Almer liegen ihm auf der Zunge – "die sind zu präsent, ich habe zu weit in der Vergangenheit gekramt", lacht Pervan. Nur ein Name ist neu: Gernot Fraydl. Er spielte in den 70ern in Deutschland für Hertha BSC und 1860 München, absolvierte auch 27 Spiele im ÖFB-Team. Mit vier Ligaspielen liegt Pervan auf Platz sechs im Ranking. Jürgen Macho hat mit 20 Spielen vor ihm noch einen großen Vorsprung.

"Ich hänge mir die Statistik nicht übers Bett, aber natürlich freut es mich. Ich nehme jedes Spiel, sammle Einsätze wie ein Eichhörnchen die Nüsse. Es macht Lust auf mehr. Wer weiß, vielleicht kann ich noch ein paar Plätze nach oben klettern."

Sein Vertrag bei Wolfsberg läuft noch bis Sommer 2021.

