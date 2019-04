Screenshots in Whatsapp bald nicht mehr möglich

Die neue Funktion findet sich bereits in einer Beta-Version des beliebten Messengers. Es handelt sich dabei laut der gut informierten Quelle "Wabetainfo" um ein Update für die Anmeldefunktion per Fingerabdruck. Diese für iOS eingeführte und für Android kommende Option ermöglicht es Nutzern, ihre Chats und Kontakte per Fingerabdruckerkennung zu sichern.

Die neue Funktion geht aber einen Schritt weiter und dürfte damit, sollte sie wirklich kommen, zahlreiche Nutzer verärgern: Wird dann nämlich die Fingerabdruck-Sicherung aktiviert, bedeutet das das Aus für Screenshots in der App. Konkret kann der Nutzer keine Screenshots von Kontakten, Chats oder anderen Whatsapp-Inhalten machen.

Jedes Foto und jeden Text einzeln weiterleiten

Bisher war das Screenshoten und Verschicken der Aufnahme ein schneller Weg, um anderen Nutzern Textverläufe weiterzuleiten oder ihnen App-Inhalte zu zeigen. Mit der neuen Funktion müssten Nutzer nun bei Textpassagen jeden Text einzeln über die Weiterleiten-Funktion verschicken.

Zudem bietet das Weiterleiten nur die Möglichkeit, einen Text oder ein Bild an eine geringe Anzahl von Kontakten zu verschicken. Im Netz formiert sich schon Widerstand: Nutzer kritisieren, dass sie bald offenbar die Wahl haben, entweder ihre App mit Fingerabdruck besser zu schützen – oder darauf zu verzichten und dafür weiter Screenshots machen zu dürfen.

