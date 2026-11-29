Ein Debakel für Christian Ilzer und seine ÖFB-Legionäre! Die TSG Hoffenheim kassierte in der deutschen Bundesliga eine empfindliche 0:4-Heimpleite gegen den FC Augsburg. Alexander Prass und Patrick Wimmer standen bei den Gastgebern in der Startelf, auf der Gegenseite durfte Michael Gregoritsch von Beginn an ran.
Für die Elf von Ilzer nahm das Unheil früh seinen Lauf. Yannik Keitel brachte die Augsburger in der zwölften Minute in Führung, nur acht Minuten später sah Hoffenheim-Verteidiger Mats Rots nach einer Notbremse die Rote Karte. Fabian Rieder verwandelte den anschließenden Freistoß direkt (23.).
Marius Wolf (34.) und Juma Bah (45.+7) machten das Hoffenheimer Debakel noch vor dem Pausenpfiff perfekt. Die Heimfans verabschiedeten die Mannschaft von Ilzer mit einem Pfeifkonzert in die Kabine.
Prass spielte bei den Gastgebern durch, Wimmer wurde in der 61. Minute ausgewechselt. Gregoritsch blieb bei seinem 57-minütigen Einsatz zwar ohne Scorerpunkt, durfte aber über einen deutlichen Auswärtssieg jubeln.
Während die Augsburger den Sprung in die obere Tabellenhälfte schafften, setzte es für die Mannschaft von Ilzer bereits die siebente Liga-Niederlage in dieser Saison.