i Sascha Horvath und Frans Krätzig GEPA pictures Rapid eilt vorne weg Salzburg und LASK nach Chancenwucher im Krimi nur 1:1 Salzburg und der LASK trennen sich im packenden Liga-Topspiel 1:1 – Rapid zieht als lachender Dritter an der Spitze davon. Von Sport Heute 29.11.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

1:1! Bei klirrender Kälte lieferten sich Salzburg und der LASK im Duell der Rapid-Verfolger im Bundesliga-Topspiel der 14. Runde einen heißen Kampf. Die Linzer hatten spielerische Vorteile, Salzburg die Führung nur kurz – beide ließen eine Vielzahl an Chancen liegen.

Israel gegen Österreich – die Noten für die ÖFB-Kicker i ?

So hieß der einzige Sieger im packenden Duell SK Rapid. Die Wiener bauten ihre Serie auf 13 Siege aus den ersten 14 Spielen aus, erhöhten durch das Remis der Verfolger ihre Tabellenführung zudem von der Couch aus. Rapid ist jetzt schon acht Punkte vor den "Bullen", zehn vor Meister LASK.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Rapid ist gut drauf. Wir müssen versuchen, sie einzuholen", schüttelte Bartosz Mazuek den Kopf. Der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0 (69.) fügte an: "Es ist schon bitter, weil wir in Führung waren.

Der Jubel über den gebrochenen Torbann hielt nur 2:30 Minuten. Ehe Xavier Mbuyamba seinen Fehler vor dem Gegentor nach einer Ecke wiedergutmachte, per Kopf für den Ausgleich sorgte. Der Niederländer sagte: "Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt. Da hätten wir schon mehr machen können. Es war ein schwieriges Spiel. Wir hätten die Chancen besser nützen müssen. Vielleicht sagen die anderen das Gleiche. Aber für uns fühlt es sich so an."

Weder die Salzburger noch die Linzer konnten mit der Punkteteilung viel anfangen. Denn: Den Toren war eine Vielzahl vergebener Chancen vorausgegangen. Besonders der LASK zeigte sich mit 23:10 Schüssen zu ungenau im Abschluss.

"Fahren zu Rapid, um zu gewinnen"

LASK-Kapitän Sascha Horvath: "Natürlich hätten wir den Dreier gebraucht, brauchen wir nicht reden. Rapid ist jetzt zehn Punkte weg. Natürlich tut es weh. Wir müssen beim letzten Pass einfach die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn ich wüsste, woran es liegt, würde ich es gleich ändern. Das Gute ist, dass wir gleich nach vorne kommen."

Kommende Woche steht für die Linzer gleich das nächste absolute Topspiel an. Es geht nach Wien zu Tabellenführer Rapid. Horvath: "Natürlich fahren wir zu Rapid, um zu gewinnen. Wenn sie siegen, sind sie 13 Punkte vorne. Das wird ein geiles Spiel, wenn wir dran glauben, dass wir abliefern können. Dann heißt es auch, den Sale mit der Flanke treffen." Sale? Damit sprach Horvath Star-Stürmer Sasa Kalajdzic an.

Kühbauer: "Heute wäre mehr drin gewesen"

LASK-Trainer Didi Kühbauer: "Wir haben definitiv etwas liegen lassen. Wir waren erste Halbzeit schon die klar bessere Mannschaft, haben schon was liegen lassen. Wenn wir in der zweiten Halbzeit die Box besser attackieren, können wir den Sieg mitnehmen."

Der Coach weiter: "Das Spiel von meiner Mannschaft war wirklich gut. Es wäre heute aber durchaus mehr drin gewesen. Die Jungs wissen ihre Wege. Wir waren aber jetzt dreieinhalb Monate nur in Regenerationsphase. Jetzt haben wir einmal eine Woche Zeit, um an den Dingen zu arbeiten. Das I-Tüpfelchen wäre dann, zu scoren."