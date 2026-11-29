i Arnautovic feierte mit Roter Stern Belgrad einen 3:0-Sieg. IMAGO Erst die Romy, dann Treffer Arnautovic glänzt nach Kitzbühel-Abstecher mit Tor Erst räumte Marko Arnautovic bei der Romy-Gala in Kitzbühel ab, dann traf der ÖFB-Star beim 3:0-Sieg von Roter Stern Belgrad. Von Sport Heute 29.11.2026, 17:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Wochenende ganz nach dem Geschmack von Marko Arnautovic! Österreichs Rekordteamspieler glänzte erst auf dem roten Teppich, dann auf dem grünen Rasen.

Der 37-Jährige wurde bei der Romy-Gala in Kitzbühel mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet, erhielt den Publikumspreis. Der ÖFB-Rekordtorschütze bekam die Auszeichnung für seine Forderung an Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, den 18. November, an dem die WM-Qualifikation geschafft wurde, zum Nationalfeiertag zu machen.

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Am Sonntag war dann wieder Fußball angesagt: Arnautovic stand beim Auswärtsspiel von Roter Stern Belgrad gegen Novi Pazar in der Startelf und trug sich beim souveränen 3:0-Erfolg auch in die Torschützenliste ein.

Mit dem Sieg verteidigte der serbische Traditionsklub die Tabellenführung in der SuperLiga, liegt neun Punkte voran. Für Arnautovic geht es bereits am Mittwoch im serbischen Cup-Achtelfinale gegen GFK Sloven Ruma weiter.