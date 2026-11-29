i Anika und Manuel Neuer haben sich getrennt. IMAGO/Zink Bayern-Star gibt Ausblick Neuer spricht nach Ehe-Aus: "Geht nicht weiter" Manuel Neuer sorgte zuletzt mit seinem Privatleben für Schlagzeilen. Nun lässt der Bayern-Kapitän mit einigen Aussagen aufhorchen. Von Sport Heute 29.11.2026, 16:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach den Schlagzeilen um sein Ehe-Aus hat sich Manuel Neuer am Sonntag bei einem Fanclub-Besuch zu seiner sportlichen Zukunft geäußert. Der derzeit verletzte Torhüter des FC Bayern ließ dabei durchblicken, dass seine außergewöhnliche Karriere im kommenden Sommer wohl zu Ende gehen wird.

"Ich gehe davon aus, dass es im Sommer nicht für mich weitergeht. Ich versuche die restliche Zeit jetzt noch zu genießen", erklärte der 40-Jährige. Wie knapp der Weltmeister von 2014 bereits im vergangenen Sommer vor seinem Karriereende gestanden war, verriet Neuer ebenfalls.

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"Ich war zu 85 Prozent bereit aufzuhören, aber dann war eine tolle Atmosphäre bei den Bayern und so habe ich mich entschieden, doch weiterzumachen", wird der Torhüter von "Sky" zitiert.

Nach 16 Jahren bei Bayern wohl Schluss

Neuer war im Sommer 2011 von Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister gewechselt, prägte seither eine der erfolgreichsten Epochen der Münchner Vereinsgeschichte. Insgesamt absolvierte der Torhüter bislang 607 Pflichtspiele für die Bayern.

Im kommenden Sommer dürfte nach 16 Jahren beim deutschen Rekordmeister Schluss sein. Endgültig festgelegt hat sich der 40-Jährige mit seiner jüngsten Wortmeldung allerdings noch nicht.