i Jose Mourinho ließ nach der Real-Niederlage Dampf ab. IMAGO/DeFodi Images Wegen Bellingham-Rot Nach Real-Pleite – Mourinho attackiert Schiedsrichter Real Madrid kassiert eine überraschende 1:2-Pleite gegen Deportivo Alavés. Ein Platzverweis für Jude Bellingham bringt Jose Mourinho auf die Palme. Von Sport Heute 29.11.2026, 13:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Real Madrid verliert – und für Jose Mourinho ist wieder einmal der Schiedsrichter schuld. Nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Deportivo Alaves knöpfte sich der portugiesische Star-Trainer den Unparteiischen Cesar Soto Grado vor. Stein des Anstoßes war eine Gelb-Rote Karte für Jude Bellingham in der Schlussphase.

"Dieser Schiedsrichter … mal sehen, wen er in der nächsten Saison vom Platz schickt. Vor zwei Saisons waren es Mbappe und Vinicius, in dieser Saison ist es Bellingham … mal sehen, ob Courtois der Nächste ist", polterte Mourinho nach dem Schlusspfiff.

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Der 63-Jährige unterstellte dem Referee, sich in den Vordergrund drängen zu wollen: "Er zeigt gerne seine Macht, was schon ein Phänomen ist."

Vom Elfmeter zum Platzverweis

Was war passiert? In der 88. Spielminute drängten die Königlichen auf den Ausgleich, als Bellingham nach einem Zweikampf mit Alaves-Verteidiger Nicolas Valentini im Strafraum zu Boden ging. Soto Grado entschied zunächst auf Elfmeter.

Nach Intervention des Videoassistenten und dem Studium der TV-Bilder revidierte der Unparteiische allerdings seine Entscheidung, wertete die Aktion des Engländers als Schwalbe. Weil Bellingham wenige Minuten zuvor bereits wegen Meckerns verwarnt worden war, musste der 23-Jährige vorzeitig unter die Dusche.

Der Engländer konnte die Entscheidung nicht nachvollziehen, hatte den Schiedsrichter während der Videoüberprüfung noch gestenreich auf eine Berührung an seiner Wade aufmerksam gemacht.

Mourinho warf Soto Grado zudem vor, bei der Vergabe von Gelben Karten mit zweierlei Maß zu messen. Unter anderem sei ein Festhalten an Kylian Mbappe ohne Verwarnung geblieben.

Real-Siegesserie gerissen

Durch die überraschende Niederlage ging für die Königlichen eine Serie von zehn Pflichtspielsiegen in Folge zu Ende. Toni Martinez (22.) und Angel Perez (61.) hatten den Außenseiter mit 2:0 in Führung gebracht, Mbappe gelang in der 69. Minute lediglich der Anschlusstreffer.

Nach 14 Spieltagen rangieren die Madrilenen in der spanischen Liga nur auf dem dritten Tabellenplatz. Erzrivale Barcelona kann den Vorsprung auf die Mourinho-Elf am Sonntag mit einem Sieg bei Deportivo La Coruna auf sechs Punkte ausbauen.