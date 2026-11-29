i Maximilian Uhlig schaffte mit der AUstria die Kehrtwende. GEPA pictures "Unglaublich Schwung gebracht" Austria-Fans fordern Uhlig-Verbleib – Spieler schwärmen Die Austria findet unter Max Uhlig zurück in die Erfolgsspur. Nach dem 4:1 gegen den WAC werden die Rufe nach einem Verbleib des Trainers lauter. Von Sport Heute 29.11.2026, 09:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Uhlig verlängern" – mit dieser Botschaft auf einem Transparent machten die Austria-Fans am Samstag deutlich, wen sie sich auch in Zukunft auf der violetten Trainerbank wünschen. Interimstrainer Max Uhlig hat den Veilchen innerhalb weniger Wochen neues Leben eingehaucht, die Stimmung am Verteilerkreis hat sich merklich gedreht.

Mit dem 4:1-Heimerfolg gegen den WAC feierten die Favoritner den zweiten Bundesliga-Sieg in Folge, vergrößerten den Vorsprung auf das Tabellenschlusslicht aus Kärnten auf acht Punkte.

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Wie erfolgreich die bisherige Arbeit des 33-Jährigen ist, verdeutlicht ein Blick auf die Statistik: In vier Spielen unter Uhlig holte die Austria sieben Punkte – genauso viele wie in den zehn Bundesliga-Runden davor.

Ranftl schwärmt von Uhlig

Auch bei den Spielern genießt der Nachfolger von Stephan Helm großen Rückhalt. Allen voran Reinhold Ranftl stellte dem Trainerteam ein hervorragendes Zeugnis aus.

"Wir haben die Wochen davor sehr, sehr leiden müssen", blickte der Rechtsverteidiger auf die schwierige Phase zurück. "Der Trainer hat da einen unglaublichen Schwung reingebracht."

Vor allem das Selbstvertrauen scheint bei den Veilchen zurückgekehrt zu sein. "Er hat uns gesagt, dass wir gute Spieler sind. Und heute haben wir es bestätigt."

Dabei mussten die Wiener gegen den WAC einen frühen Rückschlag verkraften. Nach dem Führungstreffer von Johannes Eggestein (16.) erwies Kapitän Aleksandar Dragovic seiner Mannschaft mit einer Gelb-Roten Karte in der 38. Minute einen Bärendienst.

Doch anstatt in Unterzahl einzubrechen, legten die Veilchen in der Schlussphase noch einmal nach. Valentino Müller (83.), Manfred Fischer (87.) und Kelvin Boateng (92.) sorgten für den deutlichen Heimerfolg.

Uhlig reagiert auf Fan-Forderung

Dass sich mittlerweile auch die Anhänger für einen längerfristigen Verbleib des Interimstrainers aussprechen, blieb dem 33-Jährigen nicht verborgen. "Ich nehme es wahr, und es freut mich sehr. Ich bin extrem dankbar für den Support", erklärte Uhlig.

Ob die Austria den Aufwärtstrend bestätigen kann, wird sich in den kommenden beiden Wochen zeigen. Vor der Winterpause warten mit den Auswärtsspielen bei Sturm Graz (6. Dezember) und dem LASK (13. Dezember) noch zwei echte Gradmesser auf die Veilchen.

"Wir sind im Moment natürlich happy, dass uns fürs Erste einmal der Turnaround geglückt ist", erklärte Müller nach seinem ersten Pflichtspieltreffer für die Austria. "Ich glaube, wir können jetzt schon auf dem aufbauen, dass uns auch so Rückschläge nicht aus der Bahn werfen."