i Mauro Lustrinelli muss gehen. IMAGO/STEINSIEK.CH Erst im Sommer gekommen Nach Niederlage: Trainer von ÖFB-Stars wird entlassen Union Berlin entlässt nach der Niederlage in Mainz seinen Trainer Mauro Lustrinelli mit sofortiger Wirkung. Von Sport Heute 28.11.2026, 23:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Union Berlin zieht die Reißleine! Nach nur einem Sieg aus elf Bundesliga-Spielen und mageren sieben Punkten haben die Köpenicker am Samstagabend die Trennung von Cheftrainer Mauro Lustrinelli und dessen Trainerteam bekannt gegeben. Der Schweizer hatte das Amt erst im Sommer übernommen. Die Berliner liegen aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz.

"Nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit müssen wir feststellen, dass die Spielweise und die erzielten Ergebnisse unserer Profimannschaft der Männer den Klassenerhalt in der Bundesliga gefährden", erklärte Union-Präsident Dirk Zingler. Die erhoffte sportliche Entwicklung sei ausgeblieben, weshalb sich der Klub personell und strukturell neu aufstellen werde.

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Doch damit nicht genug: Auch Sportdirektor Horst Heldt muss seinen Posten räumen. Im Gegensatz zu Lustrinelli bleibt der 56-Jährige allerdings noch bis zum Saisonende im Amt. Seine Nachfolge tritt Maximilian Hoffmann an, der bislang als Leiter der Talententwicklung bei den Berlinern tätig war. Künftig soll er die Scouting-Abteilung leiten und die Kaderplanung verantworten.

Am Sonntagmittag wird Zingler im Rahmen einer Pressekonferenz zu den personellen Entscheidungen und der sportlichen Situation Stellung nehmen. Wer die Nachfolge von Lustrinelli antritt, wollen die Berliner in den kommenden Tagen bekannt geben.