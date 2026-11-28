i Rapid jubelt gegen Lustenau. GEPA pictures Weiterhin nicht zu schlagen Knapper Sieg gegen Lustenau! Rapid-Serie geht weiter Rapid kann sich in Vorarlberg mit 3:2 gegen Austria Lustenau durchsetzen und die Tabellenführung behaupten. Von Sport Heute 28.11.2026, 21:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rapid ist weiterhin nicht zu stoppen! Die Hütteldorfer setzen sich in einem torreichen Duell gegen Austria Lustenau mit 3:2 durch und bauen ihren Startrekord in der Bundesliga weiter aus.

Bereits in der 19. Minute jubelten die Grün-Weißen über den vermeintlichen Führungstreffer durch Petter Nosa Dahl. Nach einem VAR-Check wurde das Tor aufgrund eines Stoßes von Yusuf Demir in der Entstehung allerdings aberkannt. Zehn Minuten später durften die Wiener dann tatsächlich jubeln: Nach einer sehenswerten Kombination über Jannes Horn, Dahl und Demir traf Adamsen zum 1:0.

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Ausgerechnet Rapid-Leihgabe Dominik Weixelbraun sorgte nur vier Minuten später für den Ausgleich. Der Lustenauer profitierte von Fehlern in der grün-weißen Defensive und stellte auf 1:1 (33.). Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Dahl die Hütteldorfer nach einer starken Einzelaktion erneut in Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel erwischten die Wiener den besseren Start. Dahl bediente Adamsen mit einer Flanke, der Däne schnürte per Volley seinen Doppelpack und erhöhte auf 3:1. Die Vorarlberger gaben sich allerdings noch nicht geschlagen. Seydou Diarra sorgte mit einem sehenswerten Schlenzer ins Kreuzeck für den Anschlusstreffer (60.).

In der Schlussphase verpassten es Adamsen, Demir und Mbuyi, für die endgültige Entscheidung zu sorgen. Das Rapid-Trio scheiterte am stark aufgelegten Lustenau-Keeper Domenik Schierl. Am Ende brachten die Hütteldorfer den knappen Vorsprung über die Zeit und behaupteten die Tabellenführung.