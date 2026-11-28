i Die Austria jubelt über einen souveränen 3:0-Sieg. GEPA pictures Sieg in Unterzahl Trotz Dragovic-Ausschluss – Austria schlägt Wolfsberg Die Wiener Austria kann sich im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Wolfsberg mit 4:1 durchsetzen. Von Sport Heute 28.11.2026, 18:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener Austria kommt langsam in Fahrt! Nach dem 1:0-Erfolg gegen Red Bull Salzburg in der Vorwoche feiern die Veilchen mit einem 4:1-Heimsieg gegen Schlusslicht WAC den zweiten Sieg in Folge. Damit klettern die Wiener vorerst auf den achten Tabellenplatz.

Johannes Eggestein brachte die Hausherren bereits in der 16. Minute in Führung. Nach einem gewonnenen Zweikampf von Vasilije Markovic blieb der Deutsche vor WAC-Keeper Lior Gliklich eiskalt und traf zum 1:0. Noch vor der Pause mussten die Veilchen allerdings einen Rückschlag hinnehmen: Kapitän Aleksandar Dragovic sah nach einem Foul an Sankara Karamoko die Gelb-Rote Karte (38.).

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Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Kärntner in Überzahl zunehmend das Kommando, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Stattdessen schlug die Austria in der Schlussphase eiskalt zu. Valentino Müller erzielte nach einem Konter seinen Premierentreffer für die Veilchen (83.), ehe Manfred Fischer auf 3:0 erhöhte (87.).

Matteo Kitz gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für die Wolfsberger. Kelvin Boateng stellte allerdings wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff den Drei-Tore-Vorsprung wieder her und fixierte den 4:1-Endstand.