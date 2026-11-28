i Miron Muslic zeigte mit Schalke Auflösungserscheinungen. IMAGO/MB Media Solutions ÖFB-Star Laimer verletzt Muslic-Demütigung in Paderborn, Bayern nur mit Remis Mit 8:1 schickte Paderborn, Miron Muslic und Schalke zurück nach Gelsenkirchen – eine Demütigung. Die Bayern spielten beim HSV in Unterzahl nur Remis. Von Sport Heute 28.11.2026, 17:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bayern schlittern in eine Mini-Krise und sind nun seit drei Pflichtspielen ohne Sieg. Beim Hamburger SV kamen die Münchner nicht über ein torloses Unentschieden hinaus – großen Anteil daran hatte Kapitän Joshua Kimmich. Der Mittelfeldspieler ließ sich zu einer Tätlichkeit hinreißen, zog seinen Gegenspieler an den Haaren und flog folgerichtig vom Platz (44.).

Der Rekordmeister patzte damit erneut im Titelrennen, hält nun bei 23 Punkten und lieferte Dortmund die Steilvorlage, um am Sonntag mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen an der Bundesliga-Spitze auf vier Punkte davonzuziehen.

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Mit einer B-Elf tat sich das Team von Vincent Kompany in Unterzahl schwer und kam kaum zu nennenswerten Chancen. Der Trainer wechselte gleich mehrfach sein Team durch und brachte Talente wie Noah Codjo-Evora und Bara Ndiaye von Beginn an.

Auch ÖFB-Star Konrad Laimer wurde geschont und saß zunächst auf der Bank. Besonders bitter: Der ÖFB-Star wurde in der 52. Spielminute rechts im Mittelfeld eingewechselt, verletzte sich und musste in den Schlussminuten (90.) deshalb wieder den Platz verlassen.

Muslic wird mit Schalke deklassiert

Für Miron Muslic und Schalke wurde das Spiel gegen Paderborn zum Desaster: Das Team des österreichischen Trainers ging gegen den Mitaufsteiger komplett unter, wurde in alle Einzelteile zerlegt und verlor vollkommen verdient mit 8:1. Dabei offenbarten die Königsblauen große Schwächen im defensiven Umschaltspiel.

Stefano Marino (39., 54+4. und 57.), Jano te Horst (21.), Steffen Tigges (55.), Deniz Zeitler (73.), Gabriel Vidovic (85.) und Felix Götze (90+5.) sorgten für den höchsten Bundesliga-Sieg der Paderborner Vereinsgeschichte.

Das Heimteam erzielte gleich mehrere ihrer Tore nach fein ausgespielten Kontern – die Schalker machten es Paderborn aber auch einfach, zeigten Auflösungserscheinungen und präsentierten sich weniger wie ein Bundesliga-Klub und mehr wie eine Schüler-Mannschaft.

Das Muslic-Team wartet nun seit acht Bundesligaspielen in Folge auf einen Sieg und bleibt damit mit lediglich sieben Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Den letzten Dreier konnte der Aufsteiger am 11. September gegen Union Berlin (3:1) feiern. Nur Borussia Mönchengladbach ist mit fünf Zählern aktuell noch schlechter.