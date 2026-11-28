i Joshua Kimmich verlor die Nerven, ließ sich zu einer Tätlichkeit hinreißen. "screenshot/DAZN" Glatt Rot Nerven liegen blank! Bayern-Kapitän Kimmich zuckt aus Bayern-Kapitän Joshua Kimmich brennen beim Auswärtsspiel die Sicherungen durch. Er sieht nach einer Tätlichkeit glatt Rot. Von Sport Heute 28.11.2026, 16:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Nerven liegen beim FC Bayern blank!

In der 44. Minute zuckte der Bayern-München-Kapitän komplett aus. Beim Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV ließ sich der Kapitän beim Stand von 0:0 in der 44. Minute zu einer sehr unnötigen und nicht durchdachten Tätlichkeit verleiten.

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Alexander Røssing-Lelesiit heizt zunächst den Fans ein und verpasst dem Bayern-Kapitän auf dem Weg zurück zur Mittellinie einen Schubser. Daraufhin brennen beim 31-Jährigen die Sicherungen durch: Kimmich zieht den Youngster an den Haaren. Ein völlig unnötiger Aussetzer und eine klare Rote Karte!

Nach dem ganzen Drama um den verletzten Jamal Musiala nun der nächste Aufreger beim deutschen Rekordmeister.