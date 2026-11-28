Die Nerven liegen beim FC Bayern blank!
In der 44. Minute zuckte der Bayern-München-Kapitän komplett aus. Beim Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV ließ sich der Kapitän beim Stand von 0:0 in der 44. Minute zu einer sehr unnötigen und nicht durchdachten Tätlichkeit verleiten.
Alexander Røssing-Lelesiit heizt zunächst den Fans ein und verpasst dem Bayern-Kapitän auf dem Weg zurück zur Mittellinie einen Schubser. Daraufhin brennen beim 31-Jährigen die Sicherungen durch: Kimmich zieht den Youngster an den Haaren. Ein völlig unnötiger Aussetzer und eine klare Rote Karte!
Nach dem ganzen Drama um den verletzten Jamal Musiala nun der nächste Aufreger beim deutschen Rekordmeister.