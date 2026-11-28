i Für Lionel Messi und Inter Miami setzte es in den Playoffs einen Bauchfleck. IMAGO/Icon Sportswire Keine Titelverteidigung Playoff-Aus für Messi – Müller darf weiter träumen Für Lionel Messi ist die MLS-Saison vorzeitig beendet. Der argentinische Superstar scheitert mit Inter Miami bereits in der ersten Playoff-Runde. Von Sport Heute 28.11.2026, 10:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lionel Messi muss seine Hoffnungen auf die erfolgreiche Titelverteidigung in der Major League Soccer begraben. Der achtfache Weltfußballer scheiterte mit Inter Miami überraschend deutlich an Columbus Crew, blieb mit seiner Mannschaft in beiden Playoff-Duellen sogar ohne eigenen Treffer.

Nach der bitteren 0:3-Heimpleite im ersten Aufeinandertreffen setzte es für die Mannschaft um den 39-jährigen Argentinier auch auswärts eine Niederlage. Santiago Rodriguez besiegelte mit seinem Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit das Aus des Titelverteidigers.

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Müller weiter auf Titelkurs

Damit bleibt ein MLS-Fluch bestehen: Seit Los Angeles Galaxy im Jahr 2012 ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den Meistertitel erfolgreich zu verteidigen.

Während sich Messi bereits in die Saisonpause verabschiedet, darf Thomas Müller weiter vom MLS-Titel träumen. Der 37-jährige Deutsche fixierte mit den Vancouver Whitecaps nach zwei Siegen gegen Real Salt Lake den Einzug ins Playoff-Viertelfinale.

Im vergangenen Jahr waren Müller und Co. erst im Endspiel an Messi und Inter Miami gescheitert.

Auch aus österreichischer Sicht könnte es am Samstag Grund zum Jubeln geben. ÖFB-Verteidiger David Schnegg hat mit Charlotte FC die Chance, im zweiten Duell mit Chicago Fire den Aufstieg zu fixieren. Damit könnte nach Messi mit Robert Lewandowski der nächste große Superstar vorzeitig aus dem Titelrennen ausscheiden.