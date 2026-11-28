i Alisha Lehmann zieht die Blicke auf sich. Reuters, Imago Schweiz-Star Lehmann vor Österreich-Hit: "Könnt mir Mail schreiben" Österreichs Fußballerinnen treffen im WM-Playoff auf die Schweiz. Dort zieht Alisha Lehmann die Blicke auf sich. Vor dem Duell gibt sie sich defensiv. Von Sport Heute 28.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Countdown läuft! Die Fußball-Frauen aus Österreich und der Schweiz stehen einander im WM-Quali-Playoff gegenüber. Das Hinspiel steigt am 1. Dezember in Bern. Mehr als 20.000 (!) Tickets sind weg. Der Showdown folgt vier Tage später im Franz-Horr-Stadion in Favoriten.

"Es herrscht extreme Motivation, zugleich aber auch Vorfreude. Es steht sehr viel auf dem Spiel und ich glaube, es treffen einfach zwei Mannschaften aufeinander, die relativ auf Augenhöhe sind. Es wird also ein 50-50-Duell", sagt ÖFB-Star Sarah Zadrazil.

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Für Österreich wäre es die erste WM-Teilnahme. "Ich glaube, es kommt einfach immer auf die Tagesform an. Wir wissen nicht ganz genau, was auf uns zukommt. Ich glaube aber, auch der Schweiz geht es ähnlich."

Die Kapitäninnen der Frauen-Bundesliga-Vereine i ?

Bei den "Eidgenossinnen" sticht vor allem eine Spielerin hervor: Alisha Lehmann. Die 27-Jährige kickt für Leicester City, ist aber auch abseits des Rasens erfolgreich – und zwar als Social-Media-Star. 14,8 Millionen Menschen folgen der Blondine auf Instagram, 11,4 Millionen auf TikTok.

Aber: Darüber reden will sie aktuell nicht. "Für Fragen, die nicht bezüglich Fußball sind, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn ich nicht bei der Nati (Nationalmannschaft, Anm.) bin. Weil ich bin hier, um Fußball zu spielen und über Fußball zu sprechen", stellte Lehmann auf der Pressekonferenz am Mittwoch klar.

Doch sie zeigt auch Verständnis. "Ich teile mein ganzes Leben auf Social Media. Deswegen muss ich damit rechnen, dass die Leute danach fragen. Ich habe aber das Gefühl, dass ich auch selber entscheiden kann, ob ich etwas sagen will oder nicht. So ist es dann auch für alle klar."

Dabei schwebt Lehmann privat auf Wolke sieben – seit Sommer ist sie ihrem Freund Montel McKenzie verlobt. In Bern wird er im Stadion sitzen. "Ich glaube, es kommen 20 Leute von mir. Ich freue mich wirklich mega."