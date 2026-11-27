i Der GAK und Altach lieferten sich bei Minusgraden harte Zweikämpfe. GEPA pictures 3:2 gegen GAK Altach schreibt bei Torspektakel erstmals auswärts an Der GAK vergibt gegen Altach Chance um Chance und Altach bleibt vor dem Tor eiskalt. Die Vorarlberger entführen aus Graz drei Punkte. Endstand: 3:2. Von Sport Heute 27.11.2026, 21:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Altach gab es gegen den GAK gleich mehrere Premieren in der Saison: Das Team von Ognjen Zaric traf erstmals auswärts und konnte sich auch prompt über den ersten Punktgewinn in der Ferne freuen – weil die Vorarlberger vor dem Tor ihre wenigen Chancen nutzten, Goalie Dejan Stojanovic gleich mehrmals glänzend parierte und die GAK-Offensive einige Hochkaräter liegen ließ.

Rodney Elongo-Yombo (27.), Yann Massombo und Joker Ousmane Diawara (86.) ließen die Gäste jubeln. Für die Grazer verkürzte Offensivmann Jacob Italiano (51.) zwischenzeitlich auf 1:2. Alexander Hofleitner (90+2.) ließ das Heimteam in der Nachspielzeit noch einmal hoffen, doch mit dem Ausgleich wurde es nichts mehr.

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Insgesamt schlossen die Steirer 26 Mal ab, davon dreizehn (!) Mal aufs Tor der Altacher. Die Vorarlberger zeigten sich auf der Gegenseite extrem effektiv. Für ihre drei Treffer benötigten sie nur vier (!) Schüsse aufs Tor. Und auch die Expected Goals hätten eigentlich für den GAK gesprochen – die Steirer standen bei einem Wert von 2,03, das Team von Zaric bei 1,60.

Für den GAK ist die bittere Niederlage mittlerweile die achte Bundesliga-Partie ohne Sieg. Zuletzt konnten die Grazer am 12. September gegen Altach einen Dreier einfahren. Damit hält das Team von Gerald Scheiblehner weiterhin bei 10 Punkten und rangiert am vorletzten Tabellenplatz. Altach hingegen festigt mit dem ersten Auswärtssieg ihren Platz im Mittelfeld und liegen nun mit 16 Punkten am siebenten Tabellenplatz.