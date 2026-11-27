i Jamal Musiala steht den Bayern länger nicht zur Verfügung. IMAGO/Isosport Bitterer Bayern-Ausfall Alte Verletzung aufgebrochen – Musiala fällt erneut aus Das Pech von Jamal Musiala nimmt kein Ende. Der Bayern-Star hat sich erneut einen Muskelfaserriss zugezogen und droht wochenlang auszufallen. Von Sport Heute 27.11.2026, 16:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jamal Musiala muss den nächsten bitteren Rückschlag verkraften. Ausgerechnet jene Verletzung, die dem 23-Jährigen bereits zuvor zu schaffen gemacht hatte, ist beim Champions-League-Spiel in Lille wieder aufgebrochen. Wie "Sky" berichtet, hat sich der deutsche Nationalspieler erneut einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen.

Eine MRT-Untersuchung am Freitagvormittag brachte Gewissheit. Dem Offensivstar droht eine Zwangspause von vier bis sechs Wochen. Damit könnte für Musiala das Fußballjahr 2026 bereits gelaufen sein.

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Musiala wollte unbedingt spielen

Besonders brisant ist die Vorgeschichte der neuerlichen Verletzung. Bereits nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln soll Musiala laut "Sky" Beschwerden im Oberschenkel verspürt haben. In weiterer Folge wurden beim 23-Jährigen erhöhte Entzündungswerte festgestellt.

Dennoch wollte der Bayern-Star auf eigenen Wunsch beim Champions-League-Duell in Lille auflaufen. Dort brach die alte Verletzung schließlich wieder auf.

Bayern gehen die Stars aus

Für den deutschen Rekordmeister kommt der Ausfall Musialas zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Münchner plagen bereits massive Verletzungssorgen.

Mit Harry Kane, Michael Olise, Alphonso Davies und Manuel Neuer fehlen den Bayern derzeit gleich mehrere Leistungsträger. Nun muss der Rekordmeister wohl auch für den Rest des Kalenderjahres ohne Musiala planen.