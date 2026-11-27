i Christoph freund spricht über Mnaule Neuer. Imago Images Frau betrogen? "Keine einfache Phase" – Bayern-Boss Freund über Neuer Verletzungspech und Schlagzeilen um ein Ehe-Aus! Bayern-Sportdirektor Christoph Freund spricht über die schwierige Situation von Manuel Neuer Von Sport Heute 27.11.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sportlich wie privat durchlebt Manuel Neuer derzeit eine schwierige Zeit. Der verletzte Kapitän des FC Bayern München ist nach einer kurzen Auszeit wieder beim deutschen Rekordmeister zurück. Sportdirektor Christoph Freund sprach nun über die Situation des Torhüters.

"Er hat natürlich eine nicht ganz einfache Phase in seinem Leben, vor allem auch wegen seiner Verletzung", erklärte der Salzburger vor dem Bundesliga-Gastspiel beim Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr).

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Der 40-Jährige laboriert weiterhin an einer Fußverletzung, macht bei seiner Genesung aber Fortschritte. "Er will so viel wie möglich wieder bei der Mannschaft sein, so viel wie möglich auf dem Platz stehen. Diese kurze Phase, wo er ein bisschen weg war, hat ihm ganz gutgetan", so Freund.

Der Bayern-Sportdirektor zeigte sich hinsichtlich eines Comebacks des Torhüters optimistisch: "Er will wieder zurückkommen, die Schmerzen sind besser geworden, er ist auf einem guten Weg."

Auf die Schlagzeilen rund um das Privatleben des Bayern-Stars wollte Freund hingegen nicht näher eingehen. "Das andere sind private Themen von Manu, dazu will ich mich nicht äußern", stellte der Österreicher klar.

Deutschen Medienberichten zufolge soll die Ehe zwischen Manuel Neuer und seiner Frau Anika vor dem Aus stehen. Der Bayern-Kapitän soll seine Ehefrau kurz nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes verlassen haben.