i Sturm verliert erneut. GEPA pictures Österreichs Europacup-Starter Frust bei Sturm – Ärger bei Salzburg trotz Sieg Während Sturm in Hoffenheim die vierte Pleite in Folge kassierten, sorgte bei den Salzburgern beim 2:0-Sieg ein verschossener Strafstoß für Aufregung. Von Sport Heute 27.11.2026, 07:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während Red Bull Salzburg mit einem 2:0-Heimsieg gegen Ararat Armenia einen wichtigen Schritt in Richtung Europa-League-Aufstieg machte, setzte es für Sturm Graz die vierte Pflichtspielpleite in Folge. Beim Wiedersehen mit den ehemaligen Meistermachern Christian Ilzer und Andreas Schicker mussten sich die Grazer trotz einer Pausenführung mit 1:3 geschlagen geben.

Bis zur 72. Minute durften die Steirer nach dem Führungstreffer von Oumar Diakite auf eine Überraschung hoffen. Am Ende standen die Grazer allerdings erneut mit leeren Händen da. Der zunehmend unter Druck geratende Sturm-Coach Fabio Ingolitsch wollte dennoch nichts von einer Formkrise wissen: "Es geht eigentlich um eine Ergebniskrise." Mit vier Punkten aus fünf Spielen liegen die Grazer auf Rang 31 und damit außerhalb der Aufstiegsplätze.

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Auch Sturm-Präsident Christian Jauk zeigte sich nach der Niederlage vor rund 6.500 mitgereisten Fans enttäuscht. "Ich bin frustriert, denn wir belohnen uns einfach nicht." Ex-Trainer Ilzer fand hingegen lobende Worte für seinen ehemaligen Arbeitgeber: "Wir haben eine sehr, sehr gute Version von Sturm Graz gesehen." Am Sonntag wartet auf die Grazer in der Bundesliga das Heimspiel gegen die WSG Tirol.

Ärger bei Salzburg

Bei Salzburg sorgte trotz des souveränen Heimsiegs ein Elfmeter für dicke Luft. Karim Konate bestand in der Nachspielzeit nach einer hitzigen Diskussion mit Teamkollege Bartosz Mazurek darauf, den Strafstoß zu treten. Wie bereits gegen die Wiener Austria scheiterte der Angreifer am gegnerischen Schlussmann. Mazurek reagierte fassungslos, von den Rängen hagelte es Pfiffe.

Salzburg-Trainer Danny Röhl stellte sich anschließend schützend vor seinen Stürmer: "Das bleibt intern. Die Pfiffe der Fans helfen dem Jungen nicht, aber wir stehen voll hinter ihm." Auch Sky-Experte Marc Janko fühlte mit dem nach einer langen Verletzungspause um seine Form kämpfenden Angreifer mit: "Ich würde ihm nur wünschen, dass er bald wieder der Alte wird."

Für die Salzburger steht am 10. Dezember gegen Sparta Prag ein richtungsweisendes Heimspiel an. Mit einem Sieg hätten die Mozartstädter zehn Punkte auf dem Konto und gute Chancen auf den Aufstieg.

Im Jänner warten mit Bayer Leverkusen und Crystal Palace zwei deutlich stärkere Gegner.