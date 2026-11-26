i Die Salzburger Spieler diskutierten über die Ausführung des Elfmeters. Screenshot Bei Sieg gegen Ararat Elfer-Streit bei Salzburg, dann verschießt Star erneut Red Bull Salzburg hat in der Europa League ein 2:0 eingefahren. Dabei stritten die Stars der Bullen um einen Elfmeter. Den verschoss Karim Konate. Von Sport Heute 26.11.2026, 21:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Red Bull Salzburg hat mit einem 2:0-Pflichtsieg gegen Schlusslicht Ararat Armenia in der Europa League die Chance auf den Aufstieg in die K.o.-Phase gewahrt. Nachdem die Bullen im ersten Durchgang noch reihenweise Chancen liegen gelassen hatten, sorgte Bartosz Mazurek mit einem Doppelschlag (48., 52.) kurz nach dem Seitenwechsel für die Entscheidung. Den zweiten Treffer hatte Maxence Carlier unhaltbar abgefälscht.

Einen bitteren Abend erlebte hingegen Salzburg-Stürmer Konate. Der Angreifer hatte in der Nachspielzeit die große Chance, den Sieg der Mozartstädter noch deutlicher ausfallen zu lassen. Doch nachdem Ararat-Verteidiger Carlier mit dem Foul an Aboubacar Camara einen Elfmeter verschuldet hatte, vergab Konate mit einem schwachen Versuch vom Punkt (91.).

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Genauso, wie bereits am vergangenen Sonntag bei der Wiener Austria. Da war Konate ebenso vom Punkt gescheitert, hatte Veilchen-Keeper Samuel Sahin-Radlinger beim Stand von 0:0 gehalten. Am Ende siegten die Wiener dann mit 1:0. Am Donnerstagabend musste der Stürmer im Schneeregen von Salzburg vor bloß 5.018 Fans getröstet werden.

Streit, dann Elfer verschossen

Vor dem Elfmeter hatte es aber sichtbare Unstimmigkeiten auf dem Rasen gegeben. Mazurek wollte eigentlich schießen, hatte wohl den Dreierpack vor Augen und fühlte sich wohl besonders selbstbewusst. Doch auch der eingetauschte Konate wollte schießen. Auch Frans Krätzig stand dabei. Letztendlich schlichtete Kapitän Nikolas Veratschnig. Konate durfte es dann probieren und vergab.

Doch was passierte wirklich? Darüber wollte Kapitän Veratschnig keine Auskunft geben. "Dazu möchte ich nichts sagen. Das klären wir intern, wir reden darüber", meinte der Kärntner bei "Servus TV". Und schob hinterher: "Das geht keinen etwas an." Eingeteilt sei niemand gewesen, meinte der Außenverteidiger. Veratschnig verriet: "Wir haben keine Liste."

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Trainer wird deutlich: "Ich mag es nicht"

Noch ein bisschen deutlicher wurde dann Trainer Danny Röhl nach dem Spiel. "Wie die Situation gelaufen ist, werden wir intern aufarbeiten. Da war ich jetzt aber auch ganz klar in der Kabine: Ich mag es nicht, wenn wir Diskussionen haben. Wir müssen uns als Einheit präsentieren", so der deutsche Trainer, der aber betonte, dass die Mannschaft "eine Einheit" sei.

"Aber das darf bei dem Sieg heute nicht überwiegen. Wir haben 2:0 gewonnen und das muss heute im Mittelpunkt stehen", so Röhl. Immerhin hat Salzburg noch die Chance auf den Aufstieg. Es warten noch Sparta Prag, Bayer Leverkusen und Crystal Palace. Salzburg hat aktuell sieben Punkte auf dem Konto. Ein Sieg würde wohl zum Weiterkommen reichen.