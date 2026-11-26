i In diesem Kult-Trikot spielt die Wiener Austria am Samstag. Daniel Shaked/ FK Austria Wien Ganz besonderes Jubiläum Austria läuft gegen den Letzten in Kult-Trikot auf Eine Ikone kehrt bei der Wiener Austria zurück. Die Veilchen bestreiten das Bundesliga-Duell gegen Wolfsberg am Samstag in einem kultigen Trikot. Von Sport Heute 26.11.2026, 19:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ganz besonderes Trikot für einen ganz besonderen Anlass! Die Wiener Austria feiert am Samstag das 100-jährige Jubiläum ihrer Umbenennung vom "Wiener Amateur Sportverein" in "FK Austria Wien". Anlässlich dieses historischen Datums präsentieren die Veilchen gemeinsam mit Ausrüster Macron ein limitiertes Traditionstrikot, in dem die Mannschaft beim Bundesliga-Heimspiel gegen den Wolfsberger AC (17 Uhr) auflaufen wird.

Das Highlight der Jubiläumsdress ist die Rückkehr eines legendären Brustsponsors. Das kultige Schwechater-Logo mit der markanten Biertulpe wird einmalig wieder das Trikot der Veilchen zieren. Bereits vor rund 60 Jahren schrieb die Austria mit Schwechater als erstem Brustsponsor im europäischen Profifußball Geschichte. Der aktuelle Hauptsponsor Aramark macht für das Jubiläum freiwillig Platz für das Kult-Logo.

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Ikone Andi Ogris posiert im Kult-Trikot. Daniel Shaked/FK Austria Wien

Auch optisch erinnert das neue Langarmtrikot an vergangene Zeiten. Im Nacken ist der Schriftzug "100 Jahre FAK" zu finden, am rechten unteren Saum sind die Jahreszahlen "1926 bis 2026" verewigt. Wie schon bei den aktuellen Heim- und Auswärtsdressen finden sich auch die Ehrenkapitäne der Wiener im Bund wieder. In Anlehnung an das Jahr der Umbenennung ist das Trikot auf 1.926 Stück limitiert. Jedes Exemplar wird mit einem individuell nummerierten Sammlerzertifikat und einer FAK-Stecknadel ausgegeben.

Fans können Kult-Trikot kaufen

Der historische Hintergrund: Am 28. November 1926 wurde bei einer Generalversammlung im Wiener Dom-Café in der Singerstraße die Namensänderung beschlossen. Der damalige "Wiener Amateur Sportverein" war längst im Profifußball angekommen, weshalb der ursprüngliche Name nicht mehr zur Entwicklung des Klubs passte. Auf Vorschlag von Emanuel "Michl" Schwarz, dem damaligen Leiter der Schwimmsektion, wurde der Verein schließlich in "FK Austria Wien" umbenannt.

Wer sich eines der begehrten Sammlerstücke sichern möchte, muss sich wohl beeilen. Das Traditionstrikot ist am Samstag ab 12 Uhr ausschließlich im Fanshop und zunächst exklusiv für Austria-Mitglieder erhältlich. Diese zahlen bei Vorlage ihrer Mitgliedskarte 126 statt regulär 140 Euro. Pro Mitglied können maximal zwei Exemplare erworben werden.

Für einen individuellen Aufdruck mit Namen und Rückennummer werden zusätzlich 15 Euro fällig. Auch Austria-Fans ohne Mitgliedschaft haben noch eine Chance auf die Jubiläumsdress: Sollten nach dem Wochenende noch Exemplare verfügbar sein, gehen diese am Montag ab 12 Uhr online in den freien Verkauf.