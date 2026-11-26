i Österreichs Trainer-Star Oliver Glasner. IMAGO/Pro Sports Images "Vier Jahre hier, aber..." Glasner zählt Stars an: "Sprechen kein Englisch" Scharfe Töne von Österreichs Trainer-Star Oliver Glasner. Der Nottingham-Forest-Coach zählte seine Stars an – wegen deren Englischkenntnisse. Von Sport Heute 26.11.2026, 15:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Oliver Glasner lässt einmal mehr mit deutlichen Worten aufhorchen! Der rot-weiß-rote Erfolgstrainer steckt mit Nottingham Forest in einer sportlichen Krise, rangiert nach elf Spieltagen in der Premier League lediglich auf dem 17. Tabellenplatz. Nach der jüngsten 0:2-Pleite im Duell gegen den Ex-Salzburg-Coach Marco Rose und dessen AFC Bournemouth nahm der Oberösterreicher seine Mannschaft erneut öffentlich in die Pflicht. Besonders die mangelnden Englischkenntnisse einiger seiner Spieler sind dem 52-Jährigen ein Dorn im Auge.

"Stabilität in einem Verein bedeutet, Standards zu haben", erklärte Glasner im Vorfeld der kommenden Premier-League-Partie gegen den FC Chelsea. Jeder, der zum Verein komme, müsse sich dazu verpflichten, diese Standards einzuhalten. "Ganz ehrlich: Ich denke, dass die Standards nicht hoch genug waren", stellte der ÖFB-Trainerexport klar.

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"Seit vier Jahren hier und sprechen kein Englisch"

Dann ließ Glasner mit einer bemerkenswerten Enthüllung aufhorchen: "Wir haben Spieler, die seit vier Jahren hier sind und kein Englisch sprechen. Wenn man nach Italien geht, gibt jeder Spieler schon nach drei Monaten seine Interviews auf Italienisch." Der Oberösterreicher betonte, dass die von ihm eingeforderten Standards selbstverständlich auch für ihn selbst gelten würden. Wer in England als Trainer arbeiten wolle, müsse auch die Landessprache beherrschen.

"Oliver Glasner, wenn du in deinem Dialekt sprechen willst, bleib zu Hause in Österreich – dort versteht dich jeder, aber sonst nirgendwo", erklärte der 52-Jährige in seiner gewohnt direkten Art. Bereits zu Beginn des Monats hatte Glasner eine härtere Gangart bei Nottingham angekündigt, damals von "zu viel Woodstock" im Verein gesprochen. Auf den überraschenden Sieg gegen Manchester City folgte allerdings der nächste Rückschlag.

Glasner hat Rückendeckung von Klub-Boss

Trotz der sportlichen Talfahrt scheint Glasner bei Nottingham weiterhin fest im Sattel zu sitzen. Anfang der Woche traf sich der Oberösterreicher mit Klubbesitzer Evangelos Marinakis in London. Dabei ging es offenbar auch um mögliche Verstärkungen im Winter-Transferfenster. Der Grieche sicherte dem ehemaligen Crystal-Palace-Erfolgscoach seine Unterstützung zu.

"Er hat mich gefragt: 'Was brauchst du, was möchtest du hier verbessern – im Kader, im Staff und im Umfeld?'", verriet Glasner, der von einem "fantastischen Treffen" sprach. Der Österreicher verfolgt mit dem Traditionsklub weiterhin ambitionierte Ziele. Langfristig will der 52-Jährige eine Mannschaft aufbauen, die sich konstant in der oberen Tabellenhälfte der Premier League behaupten kann.