i Yanik Spalt (l.) lässt niemanden kalt. IMAGO/ABACAPRESS Spalt im San Siro ÖFB-Juwel begeistert Experten: "Wahnsinn, großartig" Yanik Spalt sorgt bei Stuttgart für Furore. Der 19-jährige Österreicher überzeugte nun auch in der Champions League, erntet Lob von Ex-Spielern. Von Sport Heute 26.11.2026, 12:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächste Talentprobe von Stuttgart-Youngster Yanik Spalt – und das auf der größtmöglichen Bühne! Der 19-jährige Vorarlberger spielte am Mittwoch in der Champions League auswärts gegen Inter Mailand durch. Zwar verloren die Deutschen im San Siro mit 0:2, doch der ÖFB-Diamant wusste erneut zu überzeugen.

Von "Sky"-Experte Marko Stankovic gab es Lob. "Ich weiß nicht, wo du deine ersten Profischritte gemacht hast, aber ich habe sie beim DSV Leoben in der zweiten Liga gemacht und der startet mit Champions League, mit Nationalteam, mit deutscher Bundesliga", sagte er in seinem Podcast zu Kollege Didi Hamann.

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Stankovic weiter: "Für den kann es ja nur noch bergab gehen. Das ist ja Wahnsinn. Es ist großartig: Wenn so ein junger Spieler nicht so gut wäre, würden sie trotz der Ausfälle irgendeinen anderen gestandenen Spieler umfunktionieren. Das zeigt, was er für ein Potenzial hat. Für uns ein Traum, für ihn natürlich ein unglaubliches Highlight."

Der Aufstieg von Spalt nahm in den letzten Wochen rasch Tempo auf – Nationalteam-Debüt inklusive. Nun das Startelf-Debüt in der "Königsklasse": "Ich habe mit einem Verantwortlichen vor einigen Wochen gesprochen und da wird er in den höchsten Tönen gelobt", verrät Hamann.

"Das ist natürlich ein riesiger Vertrauensbeweis, ihn im San Siro gegen Inter zu bringen. Wenn man sieht, wen Sebastian Hoeneß draußen gelassen hat, da sieht man schon, dass er mit dem Stammpersonal nicht zufrieden ist. Das geht ja jetzt schon über einige Wochen. Ich habe es vorher gesagt, sie sind in die Bundesliga-Saison gestottert. Eine Riesenchance für ihn."