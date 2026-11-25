i Bayern-Star Konrad Laimer im Duell mit Lille. Reuters Mit Stürmer Laimer Erste Saison-Pleite! Bayern verspielen Führung in Lille Die ersatzgeschwächten Bayern leisteten sich in der Champions League einen Umfaller. Trotz 1:0-Führung setzte es bei Lille die 1:2-Niederlage. Von Sport Heute 25.11.2026, 22:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dabei drehten Ayase Ueda (62.) und ein Slapstick-Eigentor von Aleksandar Pavlovic (65.) die Führung der Münchner durch einen Kopfball von Dayot Upamecano (15.). Damit musste Deutschlands Meister die erste Niederlage der laufenden Saison hinnehmen.

Mit nur acht Punkten aus den ersten fünf Champions-League-Runden stehen die Bayern im Kampf um den fixen Achtelfinal-Einzug unter Druck, ist nur Tabellen-15. Während Lille nun bei vier Zählern hält.

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Laimer als Bayern-Stürmer

Der wieder genesene Bayern-Trainer Vincent Kompany krempelte seine Startelf nach den Verletzungen von Harry Kane und Michael Olise so richtig um. Und überraschte mit der Aufstellung von ÖFB-Star Konrad Laimer als Falsche Neun, also als Kane-Vertreter. Und dessen Aufgabe war es stets, den Lille-Spielaufbau früh im Pressing zu stören. Toptalent Lennart Karl agierte auf der Olise-Position über rechts, Tom Bischof als offensiver Mittelfeldspieler, links lief Sommer-Zugang Nathaniel Brown auf. Im Tor kam Jonas Urbig für den verletzten Manuel Neuer zum Einsatz. Der zuletzt aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme öffentlich von Bayern-Granden angezählte Jamal Musiala saß zunächst nur auf der Bank. Wie auch Jonathan Tah oder der wieder fitte Luis Diaz.

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Mit der ungewohnten Formation agierten die Bayern zunächst mit viel Ballbesitz. Und jubelten schon nach einer Viertelstunde über die 1:0-Führung durch einen Kopfball von Upamecano nach einem Corner (15.). Aleksandar Pavlovic hatte den Eckball mit einem platzierten Schuss herausgeholt, Lille-Keeper Berke Özer zur Seite abgewehrt. Laimer hatte nach einem blitzschnell ausgeführten Einwurf von Hiroki Ito den zweiten Treffer auf dem Fuß, scheiterte alleine vor Lille-Keeper Özer (26.). Eine Minute später vergab erneut Pavlovic (27.).

Die "Doggen" aus dem Norden Frankreichs fanden nur langsam ins Spiel und verpassten den schnellen Ausgleich durch Ayase Ueda, der an Urbig scheiterte (23.). Ethan Mbappe, Bruder von Fußball-Star Kylian Mbappe, brachte Urbig mit seinem Abschluss in der 41. Minute nicht in Verlegenheit.

Lille dreht das Spiel

Kurz nach dem Seitenwechsel setzte es für Deutschlands Meister vermeintlich die kalte Dusche durch Ueda, doch sein Treffer nach einer Upamecano-Klärung Richtung eigenes Tor zählte nicht, der Lille-Kicker hatte vor dem Tor Joshua Kimmich gefoult (47.). Ngalayel Mukau donnerte den Ball dann wuchtig am linken Eck vorbei (54.). Die Bayern wackelten, wurden kaum noch gefährlich. Das rächte sich dann in Minute 62, diesmal schob Ueda flach ins lange Eck ein, zählte der Treffer auch – 1:1. Drei Minuten später kam es noch dicker für die Münchner. Denn da gingen die französischen "Doggen" durch ein kurioses Pavlovic-Eigentor in Front. Zunächst hatte Mbappe nach einem Konter alleine vor Urbig die Stange getroffen, Pavlovic klärte dann ins eigene Tor (65.).

Danach stellte Kompany um, zog Laimer zurück auf die rechte Abwehrseite, brachte Musiala und Diaz. Und damit ging auch ein Ruck durch die Münchner, die plötzlich wieder mutiger wurden. Ohne allerdings für Gefahr zu sorgen. Im Gegensatz zu Lille. Da vergab Soriba Diaoune nämlich die späte Entscheidung, knallte den Ball am Tor vorbei (86.). Die Bayern hatten da kaum etwas entgegenzusetzen.