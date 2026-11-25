i Gigant Cristiano Ronaldo IMAGO/CFOTO Museum eröffnet Weltweit größte Ronaldo-Statue sorgt für Furore Cristiano Ronaldo bekam in Shanghai ein eigenes Museum. Direkt davor wurde eine sieben Meter hohe Statue des Kickers errichtet. Von Sport Heute 25.11.2026, 17:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Siuuuu! Cristiano Ronaldo trat nach 234 Spielen aus der portugiesischen Nationalmannschaft zurück. Für seinen Verein Al-Nassr spielt der 41-Jährige noch, jagt dabei sein 1.000 Karriere-Tor. Aktueller Stand: 986.

Grund genug, "CR7" eine eigene Ausstellung zu widmen. Das dachte man sich zumindest in Shanghai, wo ein Ronaldo-Museum eingeweiht wurde.

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Auf rund 3.000 Quadratmetern können Fans mehr als 50 Erinnerungsstücke bewundern, darunter den Ballon d'Or von 2008, einen EM-Pokal und getragene Schuhe. Witzig: Auch ein Nachbau seines Kinderzimmers auf Madeira wurde errichtet.

Das echte Highlight steht allerdings vor dem Museum: eine sieben Meter hohe Statue in der klassischen Jubel-Pose. Bei der Enthüllung waren zahlreiche Zaungäste dabei, darunter Ronaldos älterer Bruder Hugo Aveiro und sein Kumpel Miguel Paixao. Der Superstar selbst musste aus terminlichen Gründen passen.

Es ist nicht das erste Ronaldo-Denkmal. Auf seiner Heimatinsel Madeira steht eine 3,40 Meter hohe Bronzestatue. Unvergessen ist aber vor allem die Büste am Flughafen von Funchal: Die erste Version sorgte 2017 für Spott, weil sie dem Kicker nur bedingt ähnlich sah. 2018 wurde sie durch eine neue Büste ersetzt.