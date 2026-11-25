i Ralph Hasenhüttl wird nicht ÖFB-Sportdirektor. IMAGO "Es ehrt mich sehr" Hasenhüttl sagt dem ÖFB als Sportdirektor ab Ralph Hasenhüttl wird nicht ÖFB-Sportdirektor. Der Steirer bestätigt Gespräche mit dem Verband, hat sich aber selbst aus dem Rennen genommen. Von Sport Heute 25.11.2026, 13:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ralph Hasenhüttl wird nicht neuer Sportdirektor des ÖFB! Nachdem der ORF den ehemaligen Premier-League-Trainer am Dienstag als möglichen Nachfolger von Peter Schöttel ins Spiel gebracht hatte, erteilte der Steirer dem Verband nun eine Absage.

"Es ehrt mich sehr, dass mein Name damit in Verbindung gebracht wurde", erklärte Hasenhüttl gegenüber dem "Kurier". Gespräche mit den Verantwortlichen habe es durchaus gegeben. "Ich hatte auch mit den entsprechenden Herren Kontakt, habe mich aber aus dem Spiel genommen, weil ich mich in dieser Position nicht sehe."

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Mit wem sich Hasenhüttl ausgetauscht hatte, ließ der ehemalige Trainer von RB Leipzig und Southampton offen. Laut "Kurier"-Informationen soll es zuletzt direkten Kontakt zwischen dem Steirer und ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll gegeben haben.

Unterdessen biegt die Suche nach einem Schöttel-Nachfolger auf die Zielgerade ein. Mit Marc Janko, Sebastian Prödl, Martin Scherb und Günter Kreissl stellen sich am Mittwoch vier Kandidaten einem Hearing vor Pröll und seinem Komitee.

Bereits am Freitag soll der ÖFB-Aufsichtsrat die Entscheidung über den neuen Sportdirektor treffen.