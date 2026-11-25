i Emre Mor hört auf. IMAGO/BSR Agency "Mein Herz will immer noch" Mit nur 29! "Türkischer-Messi" beendet Karriere Emre Mor wird seine Karriere mit nur 29 Jahren vorerst aufs Eis legen. Eine Rückkehr in den Profi-Fußball schließt er nicht aus. Von Sport Heute 25.11.2026, 08:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einst wurde er als "türkischer Messi" gefeiert, nun zieht er sich vorerst aus dem Profifußball zurück! Der ehemalige Dortmund-Profi Emre Mor legt aufgrund gesundheitlicher Probleme eine Karrierepause auf unbestimmte Zeit ein. Das gab der 29-Jährige mit emotionalen Worten auf Instagram bekannt.

"Seit ich ein kleiner Junge war, hatte ich nur einen Traum: Profifußballer zu werden. Diesen Traum leben zu können, bedeutet mir alles", schrieb der 15-fache türkische Nationalspieler. Doch nach jahrelangen gesundheitlichen Problemen habe er nun eine schwierige Entscheidung treffen müssen.

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"Manchmal zwingt dich das Leben dazu, Entscheidungen zu treffen, für die dein Herz noch nicht bereit ist", erklärte Mor. Der begnadete Techniker, der einst als eines der größten Talente des türkischen Fußballs galt, muss nun seine Gesundheit in den Vordergrund stellen.

"Mein Herz will immer noch spielen, aber mein Körper sagt mir, dass er im Moment etwas anderes braucht. Es tut weh, sich von etwas zu verabschieden, das man sein ganzes Leben lang geliebt hat. Aber im Moment muss mein Wohlbefinden an erster Stelle stehen."

Erst im vergangenen Sommer war Mor ablösefrei von Fenerbahce Istanbul zum niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen gewechselt. Sein ursprünglich bis 2028 laufender Vertrag wurde nun in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Ein endgültiges Karriereende schließt der 29-Jährige allerdings noch nicht aus. Tief im Inneren hoffe er weiterhin darauf, eines Tages auf den Fußballplatz zurückkehren zu können. Vorerst benötigt der ehemalige BVB-Kicker aber eine Auszeit.