i Der Klassiker dann Samstag zur Prime-Time? IMAGO/DeFodi Images Neuerung kommt Neue Anstoßzeit! Bundesliga plant neues Topspiel Neue Anstoßzeit in der deutschen Bundesliga. Ab der Saison 2029/30 soll fünfmal pro Spielzeit ein zusätzliches Topspiel am Samstagabend stattfinden. Von Sport Heute 25.11.2026, 08:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die deutsche Bundesliga steht vor einer Änderung der Anstoßzeiten! Wie die "Bild" berichtet, soll es ab der Saison 2029/30 fünfmal pro Spielzeit ein zusätzliches Topspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr geben.

Bislang wird das Samstag-Topspiel um 18.30 Uhr angepfiffen. Dieser Termin soll auch weiterhin bestehen bleiben. An fünf Spieltagen pro Saison soll allerdings zwei Stunden später ein weiterer Bundesliga-Kracher folgen. Die Neuerung ist Teil der Planungen für die kommende TV-Rechteperiode von 2029/30 bis 2032/33.

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Die beliebte Samstagskonferenz soll von der Änderung unberührt bleiben. Stattdessen sollen vier Sonntagsspiele sowie eine Freitagspartie, die aufgrund des Karfreitags nicht ausgetragen werden kann, auf den Samstagabend verschoben werden.

Für die Fußballfans würde das an diesen Spieltagen rund sieben Stunden Bundesliga-Fußball am Stück bedeuten. Die geplante Neuerung hätte allerdings auch Auswirkungen auf die zweite deutsche Bundesliga.

Findet im Oberhaus eine Partie am Samstag um 20.30 Uhr statt, müsste das zeitgleich angesetzte Zweitliga-Spiel auf den Freitagabend vorverlegt werden.