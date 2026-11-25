i Kevin Danso weiß in der laufenden Premier-League-Saison bislang nicht zu überzeugen. IMAGO/DeFodi Images Kevin Danso in der Krise ÖFB-Star ist schlechtester Spieler der Premier League Während Kevin Danso im ÖFB-Trikot überzeugt, läuft es für den Innenverteidiger in England gar nicht nach Wunsch. Die Statistiken sind alarmierend. Von Sport Heute 25.11.2026, 05:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der österreichischen Nationalmannschaft ist Kevin Danso eine wichtige Stütze in der Defensive, in der Premier League läuft der Innenverteidiger seiner Bestform hingegen meilenweit hinterher. Wie groß die Probleme des ÖFB-Stars bei Sunderland derzeit sind, verdeutlicht ein Blick auf die Zahlen.

Mit einer durchschnittlichen Spiel-Bewertung von 5,60 ist Danso laut dem Statistikportal "Sofascore" aktuell der am schlechtesten bewertete Spieler der gesamten Premier League. Doch es ist bei Weitem nicht der einzige unrühmliche Wert des Österreichers.

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Alarmierende Zweikampfwerte

In seinen bislang fünf Liga-Einsätzen verzeichnete Danso bereits 57 Ballverluste – im Schnitt sind das 11,4 pro Partie. Zwei seiner Fehler führten zudem direkt zu Gegentoren. Auch damit liegt der ÖFB-Star ligaweit an der Spitze.

Besonders alarmierend sind allerdings die Zahlen in seiner eigentlichen Paradedisziplin: der Zweikampfführung. Am Boden entscheidet der Innenverteidiger lediglich 32 Prozent seiner Duelle für sich. In der Luft fällt seine Erfolgsquote mit 25 Prozent sogar noch schlechter aus.

Pro Partie gewinnt Danso im Schnitt gerade einmal einen (!) Zweikampf am Boden und knapp zwei (!) Kopfballduelle.

Kevin Danso hinkt aktuell seiner Form hinterher. Sofascore

Sunderland steckt im Abstiegskampf

Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass Danso mit seinen Problemen bei Sunderland keineswegs alleine dasteht. Der englische Traditionsklub steckt mitten im Abstiegskampf, liegt nach elf Spieltagen mit lediglich zwei Siegen und sechs Niederlagen auf dem 18. Tabellenplatz.

Zuletzt zeigte die Formkurve der "Black Cats" zumindest leicht nach oben. Auf einen 1:0-Erfolg gegen Chelsea folgte ein Unentschieden gegen Aston Villa.

Umso bemerkenswerter ist der Leistungsunterschied zwischen Dansos Auftritten in England und jenen im österreichischen Nationalteam. Unter Teamchef Ralf Rangnick überzeugte der Innenverteidiger zuletzt mit resoluter Zweikampfführung und stabilisierte die rot-weiß-rote Defensive.

Im ÖFB-Trikot wie ausgewechselt

Auch statistisch liegen zwischen seinen Leistungen Welten. In der Nations League kommt Danso auf eine durchschnittliche "Sofascore"-Bewertung von 7,18. Im ÖFB-Trikot gewinnt er knapp 60 Prozent seiner Zweikämpfe am Boden und starke 72 Prozent seiner Duelle in der Luft.

Besonders eklatant ist also der Unterschied bei den Kopfballduellen. Während Danso in der Premier League drei von vier Luftzweikämpfen verliert, gewinnt er im Nationalteam beinahe drei von vier.