i ÖFB-Legionär Samson Baidoo hat gegen RB Leipzig einen üblen Fehlpass gespielt. IMAGO/Lobeca Er ebnete den Weg zum Sieg ÖFB-Legionär mit üblem Patzer bei Leipzig-Sieg RB Leipzig feierte einen 3:1-Erfolg in der Champions League gegen RC Lens. Im Mittelpunkt dabei: ÖFB-Ass Samson Baidoo, der übel patzte. Von Sport Heute 24.11.2026, 23:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Champions-League-Abend für Samson Baidoo! Der ÖFB-Legionär kassierte am Dienstag mit dem RC Lens eine 1:3-Auswärtsniederlage bei RB Leipzig. Ausgerechnet der rot-weiß-rote Kicker leistete sich dabei einen folgenschweren Schnitzer, der den Sachsen bereits in der Anfangsphase den Weg zum Sieg ebnete.

Die Leipziger erwischten einen Traumstart. Nachdem Antonio Nusa in der vierten Minute das rechte Kreuzeck noch knapp verfehlt hatte, sorgte Kapitän David Raum zwei Minuten später für die Führung. Sein direkter Freistoß wurde von Lens-Verteidiger Jean-Clair Todibo unhaltbar abgefälscht. Nur drei Minuten später folgte der nächste Rückschlag für die Franzosen – mit Baidoo in der Hauptrolle.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der ÖFB-Verteidiger leistete sich einen kapitalen Fehlpass im Spielaufbau, den Nusa eiskalt ausnutzte und auf 2:0 für die Sachsen stellte (9.). Die Defensive der Franzosen wirkte in der Anfangsphase völlig verunsichert. Bereits am vergangenen Champions-League-Spieltag hatte Lens mit einer desaströsen 1:9-Niederlage gegen Como für Negativschlagzeilen gesorgt.

Klarer Leipzig-Sieg

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste allerdings deutlich verbessert. Baidoo hatte nach einem Eckball sogar die Chance, seinen Fehler mit einem Treffer wiedergutzumachen, scheiterte per Kopf aber an Leipzig-Goalie Maarten Vandevoordt (52.). Sechs Minuten später gelang Matthieu Udol der Anschlusstreffer. Lens drängte in weiterer Folge auf den Ausgleich, ehe Nusa nach Vorarbeit von Christopher Nkunku in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand fixierte (93.).

Diese Österreicher gewannen die Champions League i ?

Während Baidoo bei den Franzosen über die gesamte Spielzeit auf dem Rasen stand, durften sich die beiden ÖFB-Teamkollegen im Dress der Leipziger über drei Punkte freuen. Christoph Baumgartner stand bei den Sachsen in der Startelf und wurde nach 64 Minuten ausgewechselt. Nicolas Seiwald kam vier Minuten später in die Partie und rückte in die Leipziger Innenverteidigung.

Mit dem zweiten Sieg im fünften Champions-League-Spiel kletterten die Leipziger mit sechs Punkten vorübergehend auf den 21. Tabellenplatz und dürfen damit auf den Einzug in die K.o.-Phase hoffen. Für Baidoo und Lens wird die Situation hingegen immer brenzliger. Die Franzosen liegen mit mageren drei Punkten auf Rang 33 und stellen mit bereits 19 Gegentoren die schlechteste Defensive der Königsklasse.