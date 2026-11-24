i Real Madrid jubelt über den Sieg gegen PSV Eindhoven. IMAGO/Alberto Gardin Champions League Real mit Gala makellos, BVB erkämpft Punkt bei Arsenal Real Madrid bleibt in der laufenden Champions-League-Saison makellos. Die "Königlichen" drehten beim 5:1 gegen PSV Eindhoven das Spiel. Von Sport Heute 24.11.2026, 22:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dabei hatte Ivan Perisic per Elfmeter (32.) die Außenseiter aus den Niederlanden mit ÖFB-Legionär Paul Wanner (bis zur 70. Minute) in Front gebracht, Aurelien Tchouameni zuvor Sven Mijnans im Strafraum getroffen. Doch nach dem Seitenwechsel drehten die Madrilenen das Spiel. Federico Valverde nach Fersler-Vorarbeit von Arda Güler (50.), Jude Bellingham per sehenswertem Schuss (60.), Kylian Mbappe mit einem Doppelpack (64., 85.) und Vinicius Junior (87.) netzten für die Elf von Jose Mourinho.

Die nun beim Punktemaximum von 15 Zählern hält, alle fünf Partien der Champions-League-Ligaphase gewonnen hat und zumindest vorerst Platz eins der Tabelle übernimmt.

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BVB-Remis gegen Arsenal

Keinen Sieger gab es im Duell der Tabellenführer aus England und Deutschland. Arsenal musste sich trotz schneller Führung mit einem 1:1 gegen Borussia Dortmund zufrieden geben. Das 1:0 der "Gunners" durch Viktor Gyökeres (10.) glich Maximilian Beier in der 55. Minute aus. ÖFB-Star Marcel Sabitzer war beim BVB in der 73. Minute ins Spiel gekommen.

Manchester City konnte derweil den nächsten Nackenschlag spät abwenden, rettete durch den Treffer von Rayan Cherki (86.) das 2:2-Remis. Dabei brachten Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund (55.) und Noa Lang (76.) die Gäste aus Süditalien zweimal in Front. Ayyoub Bouaddi (67.) hatte zwischenzeitlich auf 1:1 für City gestellt. Die Engländer haben zehn Punkte auf dem Konto, Napoli hält bei vier Punkten.

Übler Baidoo-Patzer bei Leipzig-Sieg

RB Leipzig jubelte gegen Lens über einen 3:1-Erfolg. Dabei unterlief ÖFB-Legionär Samson Baidoo vor dem zweiten Tor der Bullen ein übler Fehlpass auf Antonio Nusa, der vollstreckte (9.). David Raum hatte mit einem abgefälschten Freistoß auf 1:0 gestellt (6.), Nusa spät für den 3:1-Endstand gesorgt (90+4.). Matthieu Udol erzielte den Lens-Ehrentreffer (58.). Bei Leipzig stand ÖFB-Ass Christoph Baumgartner in der Startelf (bis 84.), Nicolas Seiwald kam in der 68. Minute ins Spiel.

Como gewann knapp gegen AEK Athen mit 1:0. Genauso wie Porto auswärts bei Feyenoord Rotterdam. Betis Sevilla jubelte über ein 2:0 bei Slovan Bratislava.