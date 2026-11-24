i LASK gegen Bodö/Glimt in der Champions League. GEPA pictures Bei eisigen Temperaturen Bitterer CL-Umfaller für den LASK in der Nachspielzeit Der LASK kassiert die ganz späte Pleite bei Bodö/Glimt. Im hohen Norden Norwegens setzte es in der Champions League das 0:1 in der Nachspielzeit. Von Sport Heute 24.11.2026, 20:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Eigentor von Melayro Bogarde brachte die Norweger bei eisigen -4 Grad Celsius auf dem Kunstrasenplatz von Bodö doch noch in Front. Zuvor hatte Andreas Helmersen auf das Tor der Linzer geköpft. Zuvor hielt die Elf von Didi Kühbauer lange gut mit, hatte 80 Kilometer nördlich des Polarkreises einen Punkt in Griffweite. Dann kam der Nackenschlag.

Damit hat der LASK weiterhin sechs Punkte auf dem Konto und kassierte einen Rückschlag im Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase der "Königsklasse". Bodö/Glimt hat nun sieben Zähler und zog am LASK vorbei.

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Die weiteren LASK-Gegner in der Champions-League-Ligaphase sind Fenerbahce Istanbul (9.12.), Real Madrid (19.1.) und der FC Porto (27.1.).

LASK macht hinten dicht

Coach Kühbauer sorgte mit seiner Startelf auf dem Kunstrasen in Bodö und bei eisigen -4 Grad Celsius für Staunen. Er veränderte seine erste Elf gegenüber dem 2:1-Erfolg gegen Hartberg am Samstag an fünf Positionen, ließ die Stars Sasa Kalajdzic und Sascha Horvath sowie Moses Usor und Melayro Bogarde auf der Bank, Andres Andrade fehlte verletzt. Dafür stürmten Samuel Adeniran und Christoph Lang, bekamen auch Alessandro Schöpf und Krystof Danek ihre Chance. Sowie Miguel Freckleton in der Abwehrreihe, der sein Champions-League-Debüt gab.

Diese Österreicher gewannen die Champions League i ?

Mit den Neuen ging es die Kühbauer-Elf betont abwartend an, überließ den Norwegern den Ball. In einer Zone, in der es nicht gefährlich war. Beide Teams waren bemüht, auf dem Kunstrasen keine Fehler zu machen. So gab es auf beiden Seiten auch lange keine Torabschlüsse. Auch, weil LASKs Xavier Mbuyamba im letzten Moment vor Ola Brynhildsen klärte (28.). Gefährlich wurde es dann plötzlich auf der Gegenseite, als die abgerissene Flanke von Yvan Dibango plötzlich an die Oberkante der Latte sprang (29.). Mit einem mutigen Einsatz beim Abschluss von Ole Didrik Blomberg verhinderte Dibango dann den Rückstand (32.), hielt den Kopf hin. Odin Luras Björtuft setzte den Kopfball in der 36. Minute daneben.

Vor der Pause erhöhten die Gastgeber noch einmal die Schlagzahl. Doch Sondre Auklend verfehlte in der 41. Minute das kurze Eck, LASK-Schlussmann Lukas Jungwirth wäre ohnehin zur Stelle gewesen. Beim Schuss von Jens Petter Hauge warf sich Mbuyamba noch in den Schuss (44.), bekam den Ball an den Arm – nicht strafbar. Aufseiten des LASK stand bei den Torabschlüssen aber die Null.

LASK geht ganz spät K.o.

In Halbzeit zwei starteten die Oberösterreicher deutlich schwungvoller, das öffnete auch Räume für die Norweger. Die durch Brynhildsen erneut die Führung verpassten (56.). Mbuyamba klärte den Schupfer über den rausgeeilten Jungwirth hinweg. Der Abschluss von Adeniran auf der Gegenseite (66.) war der erste Schuss der Linzer im gesamten Spiel, flog über das Kreuzeck. Robert Ljubicic haute noch deutlicher drüber (68.). Dafür hatte dann Dibango in der 70. Minute die Linzer Führung auf den Fuß, traf völlig freistehend das lange Eck nicht.

Die Norweger erhöhten in der Schlussphase dann noch einmal den Druck. Und verpassten noch die späte Führung durch Berg, dessen wuchtigen Freistoß aus 17 Metern Jungwirth parierte (81.). Bergs Schuss in der 89. Minute blockte Joao Tornich noch ab (89.). Ehe die Norweger in der Nachspielzeit jubelten, Helmersens Kopfball zum Eigentor von Bogarde führte.