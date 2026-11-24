i Der Senegal ist am Grünen Tisch zum Sieger im Afrika Cup erklärt worden. IMAGO/Shengolpixs Doch ein anderer Sieger Nächste verrückte Wende um Afrika-Cup-Sieger Die nächste spektakuläre Wende um das Finale des Afrika Cups 2026. Nun ist doch wieder der Senegal zum Sieger erklärt worden. Von Sport Heute 24.11.2026, 16:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächste spektakuläre Wende im Skandal um das Finale des Afrika-Cups! Mehr als zehn Monate nach dem umstrittenen Endspiel zwischen Senegal und Marokko hat der Internationale Sportgerichtshof CAS eine Entscheidung getroffen. Senegal bekommt den nachträglich aberkannten Titel zurück, Marokko verliert den am grünen Tisch zugesprochenen Triumph. Das Urteil der drei zuständigen Richter sei laut einer Mitteilung vom Dienstag einstimmig gefallen.

Damit kassierte der CAS die Entscheidung der Berufungskommission des afrikanischen Fußballverbandes CAF aus dem März ein. Diese hatte den sportlich errungenen 1:0-Erfolg Senegals annulliert und das Endspiel nachträglich mit 3:0 für Gastgeber Marokko gewertet. Der senegalesische Fußballverband hatte daraufhin den Internationalen Sportgerichtshof eingeschaltet.

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Senegal doch wieder Sieger

Auslöser des monatelangen Rechtsstreits waren die chaotischen Szenen beim Finale am 18. Jänner in Rabat. Beim Stand von 0:0 hatte der Schiedsrichter kurz vor Schluss auf Elfmeter für Marokko entschieden. Zahlreiche senegalesische Spieler um Ex-Bayern-Star Sadio Mané verließen daraufhin aus Protest den Rasen. Auch einige Anhänger versuchten, das Spielfeld zu stürmen. Die Partie musste für fast 20 Minuten unterbrochen werden.

Schließlich kehrten die Spieler Senegals zurück, das Finale wurde fortgesetzt. Marokko vergab den umstrittenen Strafstoß, ehe Pape Gueye in der Verlängerung den entscheidenden Treffer zum 1:0 für Senegal erzielte. Die nachträgliche Aberkennung des Titels im März hatte der senegalesische Verband als den "offensichtlichsten administrativen Raub in der Geschichte unseres Sports" bezeichnet.

Gibt es noch ein weiteres Nachspiel?

Doch selbst nach dem CAS-Urteil könnte die Causa noch ein weiteres Nachspiel haben. Laut einer Quelle aus dem Umfeld des marokkanischen Verbandes soll es am Sonntag ein Telefongespräch zwischen einem der drei zuständigen CAS-Richter und Senegals Verbandspräsidenten Abdoulaye Fall gegeben haben. Der mutmaßliche Kontakt ist bislang nicht bestätigt. Sollte sich der Verdacht erhärten, könnte die Unparteilichkeit des Richters infrage gestellt werden.

Marokko bleibt nun noch der Gang vor das Schweizer Bundesgericht. Dieses würde allerdings nicht erneut über den sportlichen Streitfall entscheiden, sondern lediglich Verfahrensfragen prüfen. Vorerst steht damit fest: Senegal ist wieder Afrika-Cup-Sieger, Marokko muss den nachträglich zugesprochenen Titel abgeben.