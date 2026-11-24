i Der LASK gastiert heute im Hohen Norden bei Bodö/Glimt. IMAGO/Sports Press Photo Im Hohen Norden Eisige Kälte und Kunstrasen – LASK vor Härtetest in CL Auf den LASK wartet in der Champions League eine ganz besondere Herausforderung. Bei Bodö/Glimt müssen die Linzer unter extremen Bedingungen bestehen. Von Sport Heute 24.11.2026, 14:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der LASK bekommt es am fünften Spieltag der Champions League zwar mit keinem europäischen Topklub zu tun, dennoch steht für die Oberösterreicher einer der wohl härtesten Auswärtstrips der Königsklasse auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer gastiert im hohen Norden bei Bodö/Glimt. Eisige Temperaturen, nur wenige Stunden Tageslicht und ein ungewohnter Untergrund machen die Aufgabe für die Linzer besonders schwierig.

Dass der norwegische Meister in seinem nur 8.200 Zuschauer fassenden Stadion eine Macht ist, mussten heuer bereits einige europäische Schwergewichte schmerzhaft erfahren. Manchester City (1:3), Inter Mailand (1:3), Sporting Lissabon (0:3) und Borussia Dortmund (0:1) gingen allesamt als Verlierer vom Platz.

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Kühbauer will nicht Jammern

Denn Bodö hat vor allem einen besonderen Heimvorteil: Gespielt wird auf Kunstrasen. Der Ball läuft darauf schneller, springt anders ab, auch die Bewegungsabläufe der Spieler verändern sich.

Schon Star-Trainer Jose Mourinho hatte sich einst über den Untergrund in Bodø geärgert: "Darauf zu spielen, ist kein Fußball, sondern eine andere Sportart!" Mit der AS Roma kassierte der Portugiese dort eine historische 1:6-Pleite.

Auch Kühbauer weiß um die Tücken des ungewohnten Geläufs. "Sogar die Bewegungen sind darauf völlig anders", erklärt der LASK-Trainer, lässt die besonderen Umstände aber nicht als Ausrede gelten: "Wir dürfen nicht über diese Bedingungen jammern, müssen sie annehmen!"

Kapitän Sascha Horvath nimmt die Herausforderung hingegen mit Humor und kann sich einen kleinen Seitenhieb auf die Platzverhältnisse in Linz nicht verkneifen: "Hier verspringt der Ball wenigstens nicht so oft wie daheim."

Nur vier Stunden Tageslicht

Schon die äußeren Bedingungen sind für die Linzer gewöhnungsbedürftig. In Bodö, nördlich des Polarkreises, geht die Sonne heute erst um 9.44 Uhr auf und bereits um 13.52 Uhr wieder unter. Den LASK-Profis bleiben damit gerade einmal etwas mehr als vier Stunden Tageslicht.

Eine größere Herausforderung dürften die eisigen Temperaturen darstellen. Beim Abschlusstraining hatte es minus vier Grad, auch am Spieltag werden ähnliche Bedingungen erwartet. Während die norwegischen Profis an die Kälte gewöhnt sind, kann diese für die Gäste durchaus zum Problem werden.

Wie schwierig es ist, in Bodø zu bestehen, zeigt ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse. Juventus Turin war vor rund einem Jahr das letzte Champions-League-Team, das beim norwegischen Meister gewinnen konnte. Seither scheiterten dort selbst die ganz Großen des europäischen Fußballs.