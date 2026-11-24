i Austria-Trainer Uhlig feiert den Sieg gegen Salzburg. GEPA pictures Violettes Aufatmen Austria-Trainer Uhlig: "Niemand hat Freifahrtschein" Nach dem 1:0 gegen Salzburg jubelt die Wiener Austria über ihre jungen Talente. Trainer Maximilian Uhlig stellt aber eines unmissverständlich klar. Von Sport Heute 24.11.2026, 07:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Violettes Lebenszeichen!

Die Wiener Austria hat gegen Salzburg nicht nur einen wichtigen 1:0-Sieg gefeiert, sondern auch ein kräftiges Ausrufezeichen in Sachen Nachwuchs gesetzt.

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Den entscheidenden Treffer fixierten zwei Spieler, die vor wenigen Wochen noch bei den Young Violets im Einsatz waren.

Der erst 17-jährige Bruno Jerabek trat den Eckball, Innenverteidiger Willi Vorsager köpfelte die Veilchen zum Sieg. Für Trainer Maximilian Uhlig ein besonderer Moment.

Jerabek feierte gegen Salzburg in der 67. Minute sein Bundesliga-Debüt. Beim Stand von 0:0 schickte ihn Uhlig aufs Feld. Eine Risiko-Entscheidung, die sich bezahlt machte.

"Bei 0:0 ist es, finde ich, der perfekte Moment für ihn, weil er uns durch seine Unbekümmertheit, seine Kreativität und sein Tempodribbling extrem viel geben kann", erklärte der Austria-Coach.

Der Teenager überzeugte nicht nur mit mutigen Aktionen, sondern bereitete mit seinem Eckball auch das Goldtor vor. Uhlig sprach von einem "rundum gelungenen Debüt".

Neben Jerabek standen mit Matteo Schablas (21), Florian Wustinger (23), Sanel Saljic (20) und Vasilije Markovic (18) gleich mehrere junge Spieler in der Startelf. Weitere Talente – wie der pfeilschnelle Ewemade – kamen von der Bank.

Dass Uhlig seinen Nachwuchs bestens kennt, ist kein Zufall. Der Trainer arbeitete bereits bei den Young Violets mit zahlreichen Spielern zusammen.

Doch einen Bonus gibt es deshalb nicht. "Bei mir hat einfach niemand einen Freifahrtsschein, egal wie alt er ist", stellte Uhlig klar.

Vom Zweitliga-Spieler zum Tor-Helden

Auch Siegestorschütze Vorsager profitiert vom Trainerwechsel. Noch vor einem Monat spielte der 29-Jährige unter Uhlig bei den Young Violets in der 2. Liga. Nun glänzte er bei den Profis.

"Wenn das jemand vor drei Wochen gesagt hätte, hätte das keiner geglaubt", sagte Vorsager über seinen Aufstieg zum Matchwinner.

Am Samstag wartet auf die Austria bereits die nächste Bewährungsprobe. Gegen Schlusslicht WAC können die Veilchen mit einem Heimsieg ihren Vorsprung auf die Kärntner auf acht Punkte ausbauen und wieder nach oben schauen.