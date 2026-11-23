i Auch bei der WM 2030 könnte es wieder zur Rückkehr der ungeliebten Trinkpausen kommen. Reuters Fans waren stinksauer FIFA plant bereits Rückkehr von ungeliebter WM-Regel Die als Hydration Breaks bezeichneten Trinkpausen verärgerten Fußballfans während der WM 2026. Doch sie könnten in vier Jahren zurückkehren. Von Sport Heute 23.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bleibt eine umstrittene Regeländerung auch bei der nächsten Fußball-WM bestehen? Der Weltverband FIFA denkt offenbar darüber nach, auch bei der Weltmeisterschaft 2030 verpflichtende Trinkpausen einzuführen. Wie der britische "Guardian" berichtet, wird diese Möglichkeit bereits in den Ausschreibungsunterlagen für die TV-Rechte berücksichtigt. Damit könnten die Spiele erneut in beiden Halbzeiten unterbrochen werden – und Fernsehsender zusätzliche Werbung ausstrahlen.

Das Modell ist aus der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bekannt. Damals hatte die FIFA für alle 104 Partien verpflichtende Trinkpausen eingeführt. In jeder Halbzeit wurde das Spiel für drei Minuten unterbrochen. Die Regel galt unabhängig von den Temperaturen sogar in klimatisierten Stadien, genauso wie bei kühlen Temperaturen und Regen. Als Begründung führte der Weltverband die sportliche Integrität des Wettbewerbs an. Den Fans in den Stadien passte die Zwangspause meist nicht. Sie pfiffen und buhten lautstark.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hydration Break, aber viel kürzer?

Bei der WM 2030 könnten die Unterbrechungen allerdings deutlich kürzer ausfallen. Laut Personen, die mit den Verhandlungen vertraut sind, stehen Pausen von maximal zwei Minuten im Raum. Eher denkbar sei eine Dauer von lediglich 60 bis 90 Sekunden. Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. FIFA-nahe Quellen betonen, dass die Erwähnung in den TV-Unterlagen keineswegs eine beschlossene Einführung bedeutet.

Brisant ist vor allem der wirtschaftliche Aspekt. Denn die Trinkpausen bieten den Fernsehsendern die Möglichkeit, mitten während eines Fußballspiels zusätzliche Werbespots zu zeigen. Bei der WM 2026 profitierten die Rechteinhaber bereits von zusätzlichen Werbeflächen. Die Unterbrechungen könnten damit nicht nur den Spielern eine Verschnaufpause verschaffen, sondern vielmehr noch für lukrative Einnahmen sorgen.

Die besten Bilder des WM-Finales i ?

Riesiger Anstieg an Werbeeinnahmen

Wie groß das Geschäft rund um die WM-Übertragungen ist, zeigen die Zahlen des US-Senders Fox. Das Unternehmen meldete einen Anstieg seiner Werbeeinnahmen um 640 Millionen US-Dollar beziehungsweise 60 Prozent. Als wesentliche Gründe nannte Fox die Männer-Weltmeisterschaft und gestiegene Werbepreise. Wie viel davon konkret auf die Trinkpausen entfiel, ist allerdings nicht bekannt.

Die WM 2030 wird hauptsächlich in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen. Zusätzlich finden anlässlich des 100-jährigen WM-Jubiläums Spiele in Argentinien, Paraguay und Uruguay statt. Ob die FIFA dort erneut verpflichtende Trinkpausen einführt, muss erst entschieden werden. Klar ist: Der Weltverband hält sich die Option offen – und für die TV-Sender könnte sich das Modell erneut als lukrativ erweisen.