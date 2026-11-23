i Lennart Karl an der Seite von Konrad Laimer IMAGO/Sven Simon Witziges Geständnis Bayern-Star: "Ich bin keine sehr schlaue Person" Lennart Karl spielt bei den Bayern und hat einen Marktwert von 60 Millionen Euro. Der 18-Jährige sagt, dass er froh ist, Fußballer geworden zu sein. Von Sport Heute 23.11.2026, 23:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntag fanden beim FC Bayern die bereits traditionellen Fanclubbesuche statt. Einige Spieler reisten zu Veranstaltungen nach Österreich, andere waren in Deutschland unterwegs. Lennart Karl zog es nach Eppan in Südtirol.

Und dort sorgte der 18-Jährige vor rund 600 München-Anhängern mit seiner gewohnt ehrlichen Art für einige Schmunzler.

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Ein Fan wollte wissen, welchen Beruf Karl ergriffen hätte, wenn es mit der Profi-Karriere nichts geworden wäre. Seine Antwort: "Wie ihr mich kennt, bin ich immer ehrlich zu jedem – egal wo, egal wie. Und ich sage aus meinem Herz heraus einfach das, was ich denke. Genauso wie jetzt: Für mich gab es keinen Plan B, für mich gab es nur Plan A. Meine Eltern haben gesagt, ich soll die Schule durchziehen. Ich habe gesagt: 'Ich will das nicht machen!' Ich bin jeden Tag aufgestanden, wollte einfach nur Fußball spielen."

Auf eine Nachfrage meinte Karl: "Ich bin keine sehr schlaue Person im ganzen Leben – da muss ich ehrlich sein. Zum Glück hat es mit dem Fußball geklappt, weil sonst wäre ich nicht so gut durchgekommen wie jetzt. Ich habe die perfekten Freunde, die perfekte Familie gehabt, die mir sehr, sehr gut geholfen haben."

Karl pendelt bei den Bayern zwischen Startelf und "Joker"-Rolle, ist mittlerweie 60 Millionen Euro wert. Nach 55 Einsätzen für die Münchner hält der Mittelfeldmann bei zwölf Toren und zehn Vorlagen. Im deutschen Nationalteam hält er bei fünf Einsätzen.