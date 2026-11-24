i Paar-Beraterin Ruth Marquardt (l.) platzt der Kragen. Imago, Instagram Trennung nach Geburt Paar-Beraterin rechnet mit Neuer ab: "Das ist so übel" Manuel Neuer hat sich von seiner zweiten Ehefrau getrennt. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Eine Paar-Beraterin kritisiert den Fußballer heftig. Von Sport Heute 24.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Ehe-Aus von Manuel Neuer bewegt nicht nur die Fußball-Welt. Grund: Der Bayern-Kepper verließ seine zweite Ehefrau Anika wenige Wochen nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Sohnes.

Mehr noch: Der aktuell am Sprunggelenk verletzte 40-Jährige wurde in Brasilien in Begleitung einer Unbekannten gesehen. Wie die deutsche "Bild" berichtet, soll der Routinier bereits Ende September mit derselben Frau auf Sizilien Urlaub gemacht haben. Es soll sich um eine Physiotherapeutin handeln.

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Fakt ist: Das Verhalten von Neuer bewegt Fans und Kritiker. Nun meldete sich Paar-Beraterin Ruth Marquardt auf ihrem Instagram-Account zu Wort, postete ein emotionales Video – und rechnet beinhart mit dem Tormann ab.

Einleitend sagt Marquardt: "Ich habe gemerkt, wie sehr es mich aufregt, dass sich Väter immer wieder aus der Verantwortung stehlen. Manuel Neuer ist jetzt der Fall, an dem es sich verdeutlicht."

Dann geht die Spezialistin ins Detail. "Manuel Neuer schafft es, seine Frau zu verlassen, während sie noch im Wochenbett ist, nachdem sie das zweite Kind bekommen hat. Es ist scheißegal, wie eure Beziehung gerade ist. Aber du kannst deine Frau und deine Kinder nicht im Stich lassen, dich herausziehen und sagen: Ich bin dann mal weg! Da ist es egal, wie toll die wohnen. Das ist so übel!"

Marquardt weiter: "Die Frauen müssen dann immer schauen, wie sie klarkommen. Die Ehefrau ist dann auf jeden Fall komplett zerstört. Die ist emotional gerade durch. Die hat ein Kind geboren und hat noch ein kleines Kind. Die hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Und du gehst einfach und machst weiter, als wäre nichts."

Auch die Reaktionen einiger User stoßen der Paar-Beraterin sauer auf. "Im Netz gibt es dann Kommentare – meistens von Männern – die sofort da sind und fragen, warum er denn gegangen ist und was sie denn gemacht hat. Es wird nicht gefragt, was für eine Bullenscheiße er gerade macht, indem er seine Frau mit zwei Kindern verlässt."

Marquardt richtet sich direkt an Neuer: "Du könntest Verantwortung übernehmen. Du könntest meinetwegen sagen: Lass uns getrennt sein, aber wir sind als Eltern ein Team. Aber nein! Und er muss es noch nicht einmal erklären, weil es so viele Experten gibt im Netz. Sie muss die Scherben auffegen, die er hinterlässt. Sie ist diejenige, über die Scham und Schuld ausgekippt wird. Und er ist derjenige, der weitermacht – und zwar gesellschaftlich gestützt wie bisher. Das ist ein total schreckliches Beispiel dafür, wie patriarchale Strukturen Mütter, Väter und immer auch die Kinder auseinandernehmen und zerlegen. Denn die patriarchale Struktur nimmt es einfach hin, dass man einfach so gehen kann. Das wird total unterstützt. Da wird nicht gefragt: Wie kommst du dazu, deine Frau und deine Kinder im Stich zu lassen?"

Zum Abschluss ihrer Analyse wird Marquardt deutlich. "In Interviews kann es vorkommen, dass ich gefragt werde, was dazu geführt hat, dass sich ein Mann nach einer Schwangerschaft trennt." Ihre knallharte Antwort: "Zum Beispiel, dass er ein Arschloch ist und keine Verantwortung übernimmt."

Spannend: Die emotionale Rede findet auch im Bayern-Umfeld Anklang. Lina Kimmich, die Frau von Joshua Kimmich, hinterließ ein Like. Ann-Kathrin Götze, Gattin von Neuers Ex-Kollegen Mario Götze, postete klatschende Hände.

Neuer selbst hat sich zu seinem Privatleben und den Umständen noch nicht geäußert.