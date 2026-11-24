i LASK-Star Kasper Jörgensen winkt eine Auszeichnung der UEFA. GEPA pictures Champions League Hier siehst du das LASK-Duell gegen Bodö/Glimt im TV Der LASK kämpft am Dienstag in Norwegen um wichtige Punkte in der Champions League. Hier erfährst du, wo das Duell live übertragen wird. Von Sport Heute 24.11.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für den LASK geht die Reise in der Champions League in den hohen Norden. Nach dem Kantersieg gegen Slovan Bratislava wollen die Linzer am fünften Spieltag der Königsklasse bei Bodö/Glimt nachlegen und einen weiteren Schritt in Richtung K.o.-Phase machen.

Auf die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer wartet allerdings eine unangenehme Aufgabe. Neben den eisigen Temperaturen und dem ungewohnten Kunstrasen bekommen es die Oberösterreicher mit einem besonders heimstarken Gegner zu tun.

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"Dort hatten schon viele Mannschaften Probleme. Wir wissen ganz genau, dass es dort mit all den Umständen eine sehr schwierige Aufgabe wird", warnt Kühbauer vor dem Duell.

Hier läuft Bodö/Glimt gegen LASK live

Anpfiff in Norwegen ist am Dienstag um 18.45 Uhr. Wer die weite Auswärtsreise nicht angetreten hat, kann die Partie live auf "Sky Sport Austria 2" verfolgen.

Der Pay-TV-Sender startet bereits um 18 Uhr mit der Vorberichterstattung. Kommentiert wird die Begegnung von David Eder. Auch via Sky Go steht ein Livestream zur Verfügung. Im Free-TV wird das Champions-League-Duell nicht übertragen.

In der Champions-League-Tabelle liegen die Norweger aktuell auf Rang 25 und haben zwei Punkte weniger auf dem Konto als Österreichs Meister. Mit einem Sieg könnten sich die Linzer einen direkten Konkurrenten vom Leib halten.