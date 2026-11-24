i Marc Janko will ÖFB-Sportdirektor werden. GEPA pictures Entscheidung am Freitag Vier Kandidaten: ÖFB vor Sportdirektor-Entscheidung Die Suche nach dem Nachfolger von Peter Schöttel geht in die heiße Phase. Vier Kandidaten dürfen sich noch Hoffnungen auf den ÖFB-Posten machen. Von Sport Heute 24.11.2026, 12:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim ÖFB stehen am Freitag die Entscheidung an. Rund zwei Monate nach der Trennung von Sportdirektor Peter Schöttel soll noch diese Woche dessen Nachfolger feststehen. Aus ursprünglich rund 30 Bewerbern haben es zumindest vier in die Endauswahl geschafft – darunter zwei ehemalige ÖFB-Teamspieler.

Wie der "Kurier" berichtet, stehen Marc Janko, Sebastian Prödl, Martin Scherb und Günter Kreissl auf der Shortlist des Fußball-Bundes. Ob sich noch weitere Kandidaten im Rennen befinden, ist nicht bekannt.

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Drei Kandidaten aus den eigenen Reihen

Mit Prödl, Scherb und Kreissl haben gleich drei Mitarbeiter des ÖFB die letzte Bewerbungsrunde erreicht. Besonders Prödl ist im Umfeld von Teamchef Ralf Rangnick bereits bestens vernetzt. Der ehemalige Teamspieler wurde im Vorjahr auf Wunsch des Deutschen als sportlicher Leiter der Nachwuchs-Nationalteams Schöttel zur Seite gestellt.

Auch Scherb verfügt über jahrelange Erfahrung im Verband. 2022 führte der 57-Jährige Österreichs U19-Nationalteam zur EM-Endrunde. Kreissl wiederum verantwortet seit 2020 den gesamten Torwartbereich des ÖFB, war zuvor Sportchef bei Sturm Graz.

Mit Janko mischt auch ein externer Kandidat im Rennen um den begehrten Posten mit. Der ehemalige ÖFB-Torjäger und heutige TV-Experte hatte Anfang November als bislang einziger Kandidat seine Bewerbung öffentlich bestätigt.

Am Freitag soll die Entscheidung fallen

Der ÖFB hatte für die Suche nach einem neuen Sportdirektor die Unternehmensberatung EY engagiert. Von den rund 30 Bewerbern schaffte es etwa die Hälfte in die erste Gesprächsrunde.

Am Mittwoch steht nun die letzte Hürde an. Die verbliebenen Kandidaten müssen sich einem fünfköpfigen Gremium präsentieren. Neben ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll gehören diesem seine Stellvertreter Johannes Wutzlhofer und Philip Thonhauser, Geschäftsführer Bernhard Neuhold sowie Generalsekretär Thomas Hollerer an.