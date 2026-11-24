i Sarah-Ines Laimer positionierte sich gegen Manuel Neuer. "imago" "Es ist scheißegal" Ehefrau von ÖFB-Star Laimer gefällt Neuer-Abrechnung Die Trennung von Manuel Neuer sorgt in der Bayern-Kabine für Wirbel. Ines-Sarah Laimer, Ehefrau von Konrad Laimer, sorgt mit einem Like für Aufsehen. Von Sport Heute 24.11.2026, 10:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die privaten Turbulenzen um Manuel Neuer ziehen immer weitere Kreise – mittlerweile auch bis in den engsten Kreis seiner Bayern-Teamkollegen. Ines-Sarah Laimer, die Ehefrau von ÖFB-Star Konrad Laimer, hat auf Instagram ein Video mit "Gefällt mir" markiert, in dem der Bayern-Torhüter für die Trennung von seiner Frau Anika scharf kritisiert wird.

Auch Kimmich-Frau und Neuer-Ex reagieren

Die Ehefrau des österreichischen Teamspielers ist mit ihrer Reaktion nicht allein. Auch Lina Kimmich, die Frau von Bayern-Star Joshua Kimmich, und Nina Neuer, die von 2017 bis 2020 mit dem Torhüter verheiratet war, haben das Video mit einem Like versehen.

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Zustimmung erhielt die Paarberaterin auch von Sophia Schneiderhan, der Verlobten von Deutschlands Fußball-Legende Michael Ballack. Und auch Ann-Kathrin Götze, die Ehefrau von Mario Götze schloss sich der Kritik an.

Die deutsche Paarberaterin Ruth Marquardt rechnet in dem knapp dreiminütigen Clip mit dem Weltmeister von 2014 ab. Stein des Anstoßes ist der Zeitpunkt der Trennung. Neuer soll seiner Frau nur wenige Tage nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Sohnes mitgeteilt haben, dass er die Ehe nicht fortführen wolle.

"Manuel Neuer schafft es, seine Frau zu verlassen, während sie noch im Wochenbett ist, nachdem sie das zweite Kind bekommen hat", kritisiert Marquardt.

Neuer bereits ausgezogen

Laut "Bild" soll Neuer kurz nach der Geburt seines zweiten Sohnes aus dem gemeinsamen Haus am Tegernsee ausgezogen sein. Während Anika mit den beiden Kindern zurückblieb, verbrachte der 40-Jährige Zeit auf Sizilien. Dort wurde der Torhüter in Begleitung einer bislang unbekannten Frau gesichtet, bei der es sich laut dem Bericht um seine Physiotherapeutin handeln soll.

Marquardt kritisiert den Bayern-Star in ihrem Video vor allem hinsichtlich seiner Verantwortung als Vater. "Es ist scheißegal, wie eure Beziehung gerade ist. Aber du kannst deine Frau und deine Kinder nicht im Stich lassen, dich herausziehen und sagen: Ich bin dann mal weg! Da ist es egal, wie toll die wohnen. Das ist so übel!"

Die Paarberaterin hätte sich von Neuer einen anderen Umgang mit der Trennung erwartet. "Du könntest Verantwortung übernehmen. Du könntest meinetwegen sagen: Lass uns getrennt sein, aber wir sind als Eltern ein Team."