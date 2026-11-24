i Jannik Sinner lässt sich vom "König der Sehnen" operieren. "imago/screenshot" "König der Sehnen" Baumgartner-Arzt soll jetzt Tennis-Star Sinner retten Jannik Sinner muss sich einer Knieoperation unterziehen. Helfen soll jener Spezialist, der bereits ÖFB-Star Christoph Baumgartner operierte. Von Sport Heute 24.11.2026, 07:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jannik Sinner setzt auf die Hilfe eines Arztes, den auch Österreichs Fußballfans kennen dürften. Der siebenfache Grand-Slam-Sieger muss sich italienischen Medienberichten zufolge einer Knieoperation unterziehen und begibt sich dafür nach Finnland. In der Pihlajalinna-Kupittaa-Klinik in Turku soll sich der renommierte Chirurg Lasse Lempainen um den 25-Jährigen kümmern.

Der 48-Jährige operierte im Sommer bereits ÖFB-Star Christoph Baumgartner. Der österreichische Teamspieler hatte sich beim Aufwärmen vor der WM-Generalprobe gegen Tunesien einen Sehnenriss an der Vorderseite des rechten Oberschenkels im Bereich des Hüftansatzes zugezogen und war für den Eingriff ebenfalls nach Finnland gereist.

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Nun soll der auf Knie-, Muskel- und Sehnenverletzungen spezialisierte Mediziner, der auch als "König der Sehnen" bekannt ist, Sinner wieder fit machen. Die Operation könnte bereits am Dienstag stattfinden.

Sinner muss Comeback erneut verschieben

Für den Südtiroler bedeutet der Eingriff einen weiteren schweren Rückschlag. Seit seinem Triumph im Wimbledon-Finale gegen Alexander Zverev am 12. Juli hat der Italiener kein Match mehr bestritten.

Ursprünglich wollte die Nummer zwei der Welt Ende Dezember beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien ihr Comeback feiern und anschließend in Australien wieder auf der ATP-Tour angreifen. Diese Pläne sind nun vom Tisch.

Nach der Operation droht Sinner eine weitere Zwangspause von mindestens vier Monaten. Als neues Comeback-Ziel gilt die Sandplatzsaison im Frühjahr 2027. Ob eine Rückkehr im April tatsächlich möglich ist, hängt allerdings vom Heilungsverlauf ab.

Sinner konsultierte auch Mbappe-Arzt

Hinter dem Italiener liegt eine monatelange Suche nach der richtigen Behandlung. Sinner soll ursprünglich an einer Entzündung des Tractus iliotibialis, eines kräftigen Bindegewebsstrangs an der Außenseite des Oberschenkels, gelitten haben. Dieser trägt zur Stabilisierung von Hüfte und Knie bei.

Ob diese Beschwerden auch der Grund für den nun notwendigen Eingriff sind, ist bislang nicht bekannt. Der Tennis-Star konsultierte in den vergangenen Monaten Spezialisten in Mailand, Turin, Lyon und den USA. In Frankreich suchte er auch den renommierten Mediziner Bertrand Sonnery-Cottet auf, zu dessen Patienten unter anderem Real-Madrid-Superstar Kylian Mbappe zählt.

Am vergangenen Wochenende untersuchte schließlich Lempainen das Knie des Italieners. Das Ergebnis: Eine Operation ist unumgänglich.