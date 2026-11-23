i Tennis-Topstar Jannik Sinner. Reuters Nächster Rückschlag Superstar Sinner bracht OP – jetzt droht lange Pause Bitterer Rückschlag für Jannik Sinner! Der italienische Tennis-Star muss sich wegen seiner hartnäckigen Knieprobleme offenbar operieren lassen. Von Sport Heute 23.11.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

OP-Schock um Jannik Sinner! Der 25-jährige Italiener hat sich laut einem Bericht von "Sky Italia" nach ausführlichen Beratungen für einen chirurgischen Eingriff am Knie entschieden. Die Operation soll bereits am Dienstag bei einem Spezialisten in Finnland stattfinden.

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Damit rückt das Comeback des ehemaligen Weltranglistenersten in weite Ferne. Ein Start bei den Australian Open im Jänner 2027 scheint praktisch ausgeschlossen. Für Sinner wäre es der nächste schwere Rückschlag nach einer monatelangen Verletzungspause.

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Sein letztes Match bestritt der Südtiroler Mitte Juli – ausgerechnet beim größten Triumph seiner Saison. Im Wimbledon-Finale setzte er sich gegen Alexander Zverev durch und holte den Titel. Seither verhindern die anhaltenden Kniebeschwerden weitere Einsätze.

Ursprünglich hatte Sinner gehofft, die Verletzung ohne Operation in den Griff zu bekommen. Doch die konservative Behandlung brachte offenbar nicht den erhofften Erfolg. Nun soll ein Eingriff die Voraussetzungen für eine dauerhafte Rückkehr auf den Tennisplatz schaffen.

Zeitdruck will sich der Italiener dabei nicht machen. "Das lange Spiel, das langfristige Spiel ist viel wichtiger, als jetzt zu gewinnen", hatte Sinner bereits erklärt. Bei seinem Comeback wird er zudem mit einem neuen Trainer arbeiten: Magnus Norman übernimmt die Betreuung von Darren Cahill.