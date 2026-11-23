i Nico Sacchetti ist tot. IMAGO/Newscom World Trauer um Sacchetti Ehemaliger Kitzbühel-Star von der Polizei erschossen Traurige Nachrichten aus den USA. Eishockey-Spieler Nico Sacchetti, einst bei Kitzbühel unter Vertrag, kam bei einem Polizeieinsatz ums Leben. Von Sport Heute 23.11.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kitzbühel trauert um Nico Sacchetti. Der Amerikaner, der in der Saison 2014/15 für die Tiroler auf dem Eis stand, starb bei einem Polizeieinsatz in Minnesota. Der 37-Jährige wurde erschossen. Die Hintergründe werden untersucht.

Was bekannt ist: Sacchetti soll laut US-Medien mit seinem Pickup in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt gewesen sein. Polizeibeamte trafen ihn anschließend bei einer Autowerkstatt an.

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Dort wurde es unübersichtlich Sacchetti soll einen Deputy Sheriff gestoßen haben, danach habe er ein Gewehr aus seinem Auto geholt. Ein Beamter schoss daraufhin auf den früheren Kitz-Crack, der selbst nicht von seiner Waffe Gebrauch machte.

Der Ex-Legionär erlag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Nun werden die Videoaufnahmen des Einsatzes ausgewertet und der Fall untersucht.

Sacchetti galt in jungen Jahren als vielversprechendes Talent. Im NHL-Draft 2007 wurde er von den Dallas Stars in der zweiten Runde an insgesamt 50. Position ausgewählt. Anschließend spielte er vier Jahre für die University of Minnesota, ehe er seine Profikarriere in Europa fortsetzte.

Neben seiner Station in Kitzbühel stand der Angreifer unter anderem in den Niederlanden, Russland und Großbritannien unter Vertrag.

"Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und Freunden", schrieben die Adler Kitzbühel auf Social Media.