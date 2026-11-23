i Zverev gratuliert Finals-Sieger Alcaraz: "Eine Legende!" Reuters 0:13-Bilanz gegen Superstars Zverev nach Final-Pleite mit kurioser Bitte an Alcaraz Alexander Zverev verpasst gegen Carlos Alcaraz den Titel bei den ATP Finals. Nach der Pleite sorgt die Nummer 1 der Welt mit einem Sager für Lacher. Von Sport Heute 23.11.2026, 08:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tennis-Ass Alexander Zverev war in absoluter Topform, marschierte ohne Satzverlust durch die ATP Finals in Turin. Im großen Finale war Endstation! Carlos Alcaraz besiegte den Deutschen am Sonntag mit 6:2, 7:6 (9:7) und krönte sich erstmals zum Champion beim prestigeträchtigen Saisonabschluss.

Eine bittere Pleite für den Weltranglisten-Ersten. Zverev gab auf dem Weg ins Endspiel nicht einmal ein Aufschlagspiel ab. Gegen den spanischen Superstar war davon allerdings wenig zu sehen.

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Alcaraz nahm den Deutschen mit seinem aggressiven Spiel auseinander, holte sich den ersten Satz klar mit 6:2. Im zweiten Durchgang kämpfte sich Zverev zurück, vergab im Tiebreak aber gleich drei Satzbälle. Alcaraz verwertete schließlich seinen zweiten Matchball.

Nach der bitteren Niederlage bewies Zverev bei der Siegerehrung Humor. Mit der Trophäe für den zweiten Platz in der Hand gratulierte er seinem Kontrahenten und sorgte mit einem ungewöhnlichen Sager für Lacher.

"Glückwunsch an Carlos. Unglaublich, was du dieses Jahr erreicht hast", erklärte Zverev und schob augenzwinkernd nach: "Du bist jetzt schon eine legende. Wenn du morgen zurücktreten könntest, das wäre okay. Entspann dich einfach."

Eine klare Anspielung auf die Dominanz des Spaniers, der in den vergangenen Wochen kaum zu stoppen war.

Alcaraz kassiert Millionen-Jackpot

Für Alcaraz war es bereits der 14. Sieg in Folge. Nach seinen Triumphen in Wien und beim Masters in Paris-Bercy holte sich der siebenfache Grand-Slam-Sieger in Turin seinen dritten Titel hintereinander.

Der Triumph zahlt sich auch finanziell aus: Weil der 23-Jährige alle fünf Partien gewann, kassiert er das maximale Preisgeld von knapp 5,2 Millionen US-Dollar.

Mit seinem ersten Titel bei den ATP Finals übertrumpft Alcaraz sogar sein großes Idol Rafael Nadal. Der spanischen Tennis-Legende war ein Sieg beim Saisonabschluss während ihrer gesamten Karriere verwehrt geblieben.

Bittere Zverev-Serie gegen die Stars

Für Zverev bleibt trotz einer starken Saison ein schmerzhafter Makel. Der Deutsche gewann heuer die Grand-Slam-Turniere in Paris und New York und eroberte die Spitze der Weltrangliste. Doch gegen die beiden Superstars Alcaraz und Jannik Sinner läuft seit mehr als zwei Jahren nichts mehr.

Seinen letzten Sieg gegen Alcaraz feierte Zverev bei den ATP Finals 2024. Seither setzte es drei Niederlagen gegen den Spanier und sogar zehn gegen Sinner.