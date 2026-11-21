i Tennis-Superstar Alexander Zverev steht im Finale der ATP Finals. Reuters Zverev gegen Alcaraz Das Traum-Finale bei den ATP Finals ist perfekt Darauf haben Tennisfans weltweit gewartet. Die ATP Finals in Turin bekommen ihr heiß ersehntes Traum-Finale. Das steigt am Sonntag. Von Sport Heute 21.11.2026, 22:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Traumfinale bei den ATP-Finals in Turin ist perfekt! Alexander Zverev und Carlos Alcaraz kämpfen am Sonntag um den prestigeträchtigen Titel beim Saisonabschluss der Tennis-Elite. Der deutsche Weltranglistenerste setzte sich am Samstagabend souverän gegen Daniil Medwedew durch. Alcaraz musste gegen US-Star Ben Shelton dagegen einen echten Kraftakt überstehen.

Zverev ließ beim 7:6 (0), 6:4 gegen Medwedew kaum etwas anbrennen. Dabei begann der Abend für den 29-Jährigen mit vereinzelten Pfiffen aus dem Publikum, weil er seinen Gegner vor dem Einlaufen warten ließ. Auch die grelle Shot Clock sorgte beim Deutschen für Ärger. Auf dem Platz behielt Zverev aber die Nerven, dominierte das Tie-Break des ersten Satzes mit 7:0 und schaffte im zweiten Durchgang das entscheidende Break zum 4:3.

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Nach nur 87 Minuten war der Finaleinzug perfekt. Besonders beeindruckend: Zverev hat in Turin bislang weder einen Satz noch ein einziges Aufschlagspiel abgegeben. Gegen Medwedew feierte er im 23. direkten Duell seinen neunten Sieg. Am Sonntag greift der Deutsche nach seinem dritten Titel bei den ATP-Finals nach 2018 und 2021.

Alcaraz kämpft, Sorge um Verletzungen

Deutlich härter musste Carlos Alcaraz für sein Finalticket kämpfen. Der Spanier verlor gegen Ben Shelton den ersten Satz mit 3:6, steigerte sich anschließend aber deutlich. Mit 6:3 und 7:6 (1) drehte der siebenfache Grand-Slam-Sieger die Partie und zog zum zweiten Mal in Folge ins Endspiel von Turin ein. Besonders im entscheidenden Tie-Break ließ er seinem Gegner keine Chance.

Sorgen bereitet allerdings weiterhin der körperliche Zustand des Spaniers. Alcaraz spielte erneut mit einer dicken Bandage am linken Oberschenkel und einem Tape unterhalb des rechten Knies. Nach seinem zweiten Gruppenspiel gegen Medwedew hatte er sich bereits einer MRT-Untersuchung unterzogen. Welche Beschwerden ihn genau plagen, verriet der Tennis-Star bislang nicht.

"Ich habe nicht so gut begonnen, da war ich etwas frustriert. Ich bin froh, dass ich im zweiten Satz zurückgekommen bin", erklärte Alcaraz nach seinem Sieg. "Im Tie-Break war es großartig, ich freue mich auf morgen." Im Vorjahr hatte er das Finale gegen Jannik Sinner verloren. Nun will der Spanier erstmals den Titel beim Saisonfinale holen – doch dafür muss er den bislang makellosen Zverev stoppen.